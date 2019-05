Dopo una gara dura, sono i biancocelesti a vincere con le reti di Milinkovic-Savic e Correa negli ultimi minuti.

di Redazione Fox Sports - 16/05/2019 02:00 | aggiornato 16/05/2019 06:53

Atalanta-Lazio è stata la gara valida per la finale di Coppa Italia che ha sancito il termine della competizione, prima degli ultimi due turni di Serie A. I ragazzi di Gasperini, in lizza per un posto in Champions League per la prossima stagione, sono arrivati in finale dopo aver superato la Fiorentina: 5-4 il risultato del doppio confronto delle semifinali, decisivo il ritorno dell'Atleti Azzurri, quando l'Atalanta ha vinto 2-1. Discorso diverso per la Lazio, che ha eliminato il Milan grazie al gol di Correa a San Siro, dopo lo 0-0 dell'Olimpico.

Radu festeggia la vittoria della Coppa Italia

Dopo un primo tempo dove l'occasione più importante è per i bergamaschi con un palo di De Roon, sono i biancocelesti che passano con Milinkovic-Savic su calcio d'angolo. Correa nel recupero in contropiede segna il 2-0 decisivo: la Coppa è della Lazio.

Dopo la finale, Atalanta e Lazio saranno impegnate in campionato: i bergamaschi faranno visita alla Juventus domenica 19 maggio alle 20.30, mentre la Lazio giocherà il monday night di lunedì 20 maggio alle 20.30 in casa contro il Bologna. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia: