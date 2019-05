Lesione al tendine d'Achille per il centrocampista durante la sfida negli USA contro i New England Revolutions: salterà la finale di Europa League e starà fuori per 6 mesi.

di Daniele Minuti - 16/05/2019 10:40 | aggiornato 16/05/2019 10:45

La stagione del Chelsea, dopo alcune difficoltà, si sta chiudendo nel migliore dei modi con il terzo posto in Premier League (che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions) e la finale di Europa League conquistata contro l'Arsenal che potrebbe regalare il primo trofeo a Maurizio Sarri.

L'allenatore dei Blues però in queste ore dovrà gestire una grana inaspettata, pesantissima e soprattutto evitabile visto che non potrà fare affidamento su uno dei giocatori più positivi di questa seconda parte di annata per i londinesi: Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese si è infatti infortunato gravemente nella notte e ciò che rende questo problema fisico una beffa è che non è arrivato durante un allenamento, ma nel bel mezzo di un'amichevole che il Chelsea stava giocando negli Stati Uniti.

Infortunio per Loftus-Cheek: starà fuori 6 mesi

I Blues erano impegnati nella notte a Boston nella partita di beneficenza contro i New England Revolution e Loftus-Cheek è dovuto uscire sorretto dallo staff medico della squadra dopo un infortunio.

Ruben Loftus-Cheek is a doubt for the Europa League final after suffering an ankle injury during Chelsea's friendly with New England Revolution. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 16, 2019

Nel video di Sky Sports si è visto il giocatore uscire dallo stadio con le stampelle e un tutore alla gamba sinistra, prima della bruttissima conferma sulla diagnosi: secondo il Sun, Loftus-Cheek avrebbe riportato una lesione del tendine d'Achille.

Un infortunio molto grave che dovrebbe tenere fuori il 23enne per almeno 6 mesi, rendendolo ovviamente indisponibile per la finale di Europa League contro l'Arsenal in programma a fine maggio a Baku.

Un colpo tremendo per Sarri che ha già perso Udson-Odoi per lo stesso infortunio poche settimane fa e che con l'inserimento di Loftus-Cheek nelle rotazioni aveva cambiato il volto della squadra. In particolare il suo apporto è stato decisivo nella doppia semifinale contro l'Eintracht Francoforte, in cui il centrocampista ha messo a segno un gol e un assist fra andata e ritorno.

Ora Loftus-Cheek non potrà giocare la finale di Europa League (competizione in cui ha segnato 4 reti quest'anno) e probabilmente tornerà in campo nel 2020. Tutto per aver giocato un'amichevole negli Stati Uniti.