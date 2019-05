Il centrocampista francese ha trovato l'intesa totale per il suo passaggio in azzurro. Ora si tratta per il cartellino: la Fiorentina chiede 27 milioni, De Laurentiis ne offre 20.

di Andrea Bracco - 16/05/2019 12:14 | aggiornato 16/05/2019 12:19

Sarà Jordan Veretout il primo rinforzo di mercato del nuovo Napoli. Secondo la redazione francese di RMC, il centrocampista della Fiorentina avrebbe raggiunto l'accordo con il club azzurro proprio nelle ultime ore, chiudendo così una trattativa che ormai dura da settimane. I particolari sarebbero già stati tutti concordati: il francese firmerà un contratto di 5 anni con uno stipendio ritoccato sensibilmente verso l'alto, un colpo considerevole se si pensa alle sue prestazioni discontinue messe in mostra in quest'stagione.

Intesa totale, dunque, grazie soprattutto al lavoro svolto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, bravo a lavorare ai fianchi il procuratore del ragazzo per riuscire a convincerlo ad accettare la destinazione, visto che nelle ultime settimane - almeno secondo alcune voci - anche Milan e Inter avevano seriamente sondato il classe 1993. Veretout rappresenta un innesto molto interessante in chiave Napoli, perché per caratteristiche tecnico tattiche il suo è un profilo che si sposa perfettamente con la filosofia di calcio applicata da Ancelotti.

Ma non solo: il francese traccia una strada ben precisa in fatto di calciomercato, perché De Laurentiis ha definitivamente deciso quale sarà il target degli acquisti che verranno effettuati l'estate prossima. L'identikit è facilmente tracciabile: gente giovane ma già pronta a dare il proprio apporto alla causa, futuribile e possibilmente con ulteriori margini di crescita per ragionarci su un domani in chiave plusvalenza. In tal senso, andrà seguita la strada che solo un anno fa portò in Campania Fabian Ruiz, uno dei migliori centrocampisti del campionato.

Possibile addio in vista alla Fiorentina per Jordan Veretout: il centrocampista francese sarebbe vicino al Napoli, che pagherà oltre 20 milioni di euro per regalarlo ad Ancelotti

Napoli, accordo con Veretout: ora via alla trattativa con la Fiorentina

Veretout arriva da una stagione in chiaroscuro - un po' come tutta la Fiorentina - nella quale ha collezionato 5 gol e 4 assist in 35 presenze. Acquistato dal Nantes per 7 milioni di euro, oggi vale quasi il quadruplo. O, almeno, è questo ciò che chiede la società viola, dato che dopo aver trovato l'accordo con il giocatore e il suo entourage, ora ci sarà da sedersi al tavolo con chi ne detiene i diritti sportivi. A Firenze non vorrebbero privarsi del ragazzo, ma sono ben consapevoli del fatto che di fronte a un'offerta sostanziosa non si potrà opporre troppa resistenza.

Ciò che si può fare invece è giocare al rialzo: per il cartellino di Veretout si parte da una base di 27 milioni di euro, una valutazione abbastanza alta che il Napoli vorrebbe portare a 20. A queste condizioni si procederà a trattare, ma l'impressione è che comunque gli Azzurri siano in testa a questa sfida per assicurarsi il centrocampista francese. Che, nel 4-4-2 di Ancelotti, potrebbe ricoprire almeno due ruoli con la stessa efficacia: se nell'immaginario collettivo viene visto come il naturale erede di Allan, e quindi andrà a contendersi un posto in zona centrale, per caratteristiche non sarebbe strano vederlo schierato come finto laterale con licenza di accentrarsi per colpire.

Le indiscrezioni parlano addirittura di come Veretout sarebbe stato inserito in cima alla lista degli obiettivi di mercato, segno di quanto il ragazzo sia stimato dalla dirigenza. Di recente il francese è già stato a visitare la città, rimanendone colpito a tal punto da sceglierla come scenario di sfondo per il proprio matrimonio, il che porta a pensare che questi abboccamenti tra le parti abbiano origini antiche. Tra Napoli e Fiorentina adesso ballano solo 7 milioni di euro, che De Laurentiis potrebbe anche decidere di "coprire" con qualche contropartita. Ma il destino del giocatore sembra segnato, per la grande soddisfazione di Ancelotti.