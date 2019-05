Parla il fratello della Joya, Gustavo Dybala, che dall'Argentina conferma il possibile trasferimento.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/05/2019 12:41 | aggiornato 16/05/2019 12:48

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Lo ha detto Gustavo Dybala, fratello della Joya, che ha parlato in Argentina durante il programma "Futbolemico" in onda su Radio Impacto Cordoba.

Ci sono concrete possibilità che Paulo lasci la Juventus, ha bisogno di cambiare. Era molto a suo agio in Italia e adesso non lo è più, come molti altri giocatori della Juventus. Non è l'unico che se ne andrà. Fuori dal campo non ha nessun problema con Cristiano Ronaldo, i problemi sono in campo. Paulo è giovane...

Ma dove potrebbe andare Dybala? Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si legge che l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad accoglierlo, vista la necessità impellente di sostituire il partente Griezmann, destinato al Barcellona.

Non solo però i Colchoneros, sul classe 1993 - riporta Tuttosport - ci sono anche Bayern Monaco, Manchester United e PSG. E resta in piedi anche l'ipotesi di un pazzo scambio con Mauro Icardi, che all'Inter ha rotto definitivamente con la piazza.

La Juventus spera di incassare circa 100 milioni di euro, ma se non dovesse arrivare un'offerta monstre è probabile che alla fine resti in bianconero per un'altra stagione (ha un contratto in scadenza nel 2022).