Sono davvero felice di aver prolungato con l'Inter e di vestire questa maglia. Ho interrotto il rapporto con il mio vecchio procuratore e ho rinnovato personalmente con l'Inter. Ora dobbiamo fare un salto di qualità, ci mancano tre punti e una vittoria per la qualificazione matematica in Champions League, poi pensiamo ad arrivare il più in alto possibile. Qui ho fatto subito bene e i tifosi, la società e il mister mi hanno dato fiducia. Ho giocato tutte le partite, ora vogliamo vincere con il Napoli per stare tranquilli. Servono tre punti, vogliamo accorciare la distanza con la Juventus già da ora. Il gol? De Vrij ha segnato e io ancora lo sto aspettando, mi aiuterebbe tanto personalmente, ma posso ancora segnare

In questa stagione ha collezionato ben 44 presenze e 2 assist, numeri di chi rappresenta un pilastro nella propria squadra. Poco dopo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi quattro anni, l'ex Samp ha parlato a Sky Sport:

