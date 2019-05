Alla 02 Arena di Londra l'ultimo show prima del PPV che mette in palio la preziosa valigette: Finn Bálor, Ali, Randy Orton e Andrade danno spettacolo.

di Marco Ercole - 15/05/2019 06:14 | aggiornato 15/05/2019 06:25

A Money in the Bank, il prossimo PPV di wrestling organizzato dalla WWE che si terrà nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio (che vi racconteremo come sempre qui in diretta scritta su FOXSports.it), sarà messa in palio una valigetta che potrebbe cambiare la carriera di chi riuscirà a ottenerla.

Le quattro superstar di SmackDown che parteciperanno al Ladder Match, Finn Bálor, Ali, Randy Orton e Andrade, si affronteranno stasera in un Fatal 4-Way Match in cui sarà possibile prendersi qualche vantaggio.

Altro appuntamento da non perdere di questa puntata comunicato sulle WWE News ufficiali sul sito della World Wrestling Entertainment è l'invito al Kevin Owens Show di Kofi Kingston. Accetterà il campione WWE un faccia a faccia con il suo avversario a Money in the Bank? Annunciato poi un tag team match femminile tra la nuova coppia tutta giapponese composta da Asuka e Kairi Sane, che se la dovrà vedere con Mandy Rose e Sonya Deville.

WWE News, Highlights SmackDown 13 maggio 2019

Così come accaduto ieri per Raw, anche la puntata di SmackDown del 13 maggio 2019 rientra nell'ambito del tour europeo della WWE e si svolgerà nella 02 Arena di Londra. Andiamo a vedere tutti gli Highlights e le WWE News di questo show, come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

Roman Reigns apre lo show

Roman Reigns sfruttta la Wild Card Rule per portare a SmackDown The Miz. Shane McMahon però non è così d'accordo e la situazione prende presto la via del caos.

Shane annuncia un Handicap Match

Shane annuncia per questa sera un match che vedrà lui, Elias, Rowan e Daniel Bryan contro Roman Reigns e o fratelli Usos. E se The Miz dovesse interferire, il suo steel cage match di Money in the Bank sarà cancellato.

Finn Bálor vs Alì vs Randy Orton vs Andrade

Fatal 4-Way Match tra Finn Bálor, Alì, Randy Orton e Andrade: i quattro partecipanti di SmackDown al Money in the Bank danno vita a un match spettacolare, con finale a sorpresa.

La rivalità tra Charlotte e Becky Lynch

La storia tumultuosa tra The Man e The Queen che si giocheranno la SmackDown Women’s Championship Match a WWE Money in the Bank.

L'avvertimento di Lacey Evans

The Sassy Southern Belle ha un avvertimento per Becky Lynch in vista del loro match di domenica.

Non provare a entrare nella testa di Aleister Black

The Dutch Destroyer ha un avvertimento per chiunque intenda giocare psicologicamente con lui.

Daniel Bryan, Rowan, Elias e Shane McMahon vs Roman Reigns e The Usos

L'Handicap Match annunciato a inizio puntata da Shane McMahon va in scena. E anche in questo caso è molto complicato mantenere la calma sul ring.

Carmella, Ember Moon e Bayley vogliono essere Miss MITB

Carmella, Ember Moon e Bayley spiegano perché saranno loro a vincere il MITB Ladder Match.

Kabuki Warriors vs Sonya Deville e Mandy Rose

Con le IIconics al tavolo di commento, le neonate Kabuki Warriors si affrontano con Sonya Deville e Mandy Rose.

Le "risposte" di Lars Sullivan

Lars Sullivan continua a terrorizzare il roster di SmackDown.

"Kevin Owens Show" con Kofi Kingston

A pochi giorni da Money in the Bank, duro faccia a faccia tra Kevin Owens e Kofi Kingston, con l'intromissione di Sami Zayn e Xavier Woods.