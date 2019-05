Il campione della categoria al limite delle 205 libbre Jon Jones loda il campione dei pesi massimi Daniel Cormier, suo rivale di lunga data.

Jon Jones non conosce la sensazione della sconfitta. O meglio, non conosce la sensazione di essere superato da qualcuno all'interno dell'ottagono. Il campione dei massimi-leggeri UFC è a quota 24 vittorie ed una sola sconfitta, arrivata per squalifica contro Matt Hamill (e un No Contest contro Cormier), alle prime battute della propria carriera. Salvo questo incidente di percorso, Jones ha abbattuto ogni singolo avversario che si sia presentato davanti a lui nella gabbia, superando in maniera positiva anche avversari che lo hanno sfidato due volte come Daniel Cormier e Alexander Gustafsson.

La carriera di Cormier è legata in maniera inesorabile da un filo conduttore con quella di Jon Jones: i due hanno avuto una reale e propria rivalità, sia sportiva che umana, culminata con la doppia vittoria di Jones, a UFC 184 e a UFC 214, l'ultima delle quali trasformata poi in No Contest a causa della positività di Jon Jones a sostanze proibite. Dopo questa storia, Jones è rimasto fuori dalle scene a causa della sospensione durata 15 mesi.

Durante l'assenza di Jones, Cormier ha continuato il suo regno come campione dei pesi massimi-leggeri, riuscendo poi nell'impresa di sconfiggere il campione più dominante della storia dei massimi UFC, Stipe Miocic. Cormier e Miocic si affronteranno ancora a UFC 241, dopo la chiacchieratissima possibile presenza di Brock Lesnar, un ritorno che aveva fatto parlare parecchio. Si è parlato poi di una terza battaglia a 205 libbre fra Jones e Cormier, ma Jones ha dichiarato che Cormier non si prenderebbe il rischio di tagliare tanto peso.

UFC 230: Daniel Cormier con una ankle pick trascina a terra Derrick Lewis

UFC, Jones esprime il proprio rispetto verso Cormier

Jon Jones è stato intervistato da Dan Hardy su BT Sport. Ecco le sue parole:

[Daniel Cormier] Ha detto che sarebbe stato possibile, ma non c'è modo che lui tagli il peso e scenda ancora nelle 205 libbre. Fare un taglio così drastico ed arrivare ad un passo dall'obiettivo sarebbe devastante. Ci vuole molto coraggio, dubito che si metta in tale condizione per la terza volta.

Quando Hardy ha chiesto a Jones cosa ne pensasse invece di salire di categoria ed affrontare lì Cormier, Jones è stato chiaro e molto schietto:

Non sarebbe così devastante la differenza, no, ma potrei avere un certo svantaggio, sarò realista. Daniel Cormier è un atleta speciale e chiunque può essere battuto. Credo che la chance più grande di vedermi battuto appartenga a lui. Dargli un vantaggio in forza e potenza non avrebbe alcun senso. In questo momento raggiungo le 205 libbre con estrema facilità, non avrebbe senso dare certi vantaggi ad un atleta che è tecnicamente al mio livello. Dargli anche il vantaggio nella stazza? Non lo farò. Davvero, non lo farò. Sono sicuro che ai miei fan non piacerà sentirmelo dire, ma voglio essere realista e devo rispettare le abilità di Daniel.

Jones adesso dovrà preoccuparsi della difesa titolata a UFC 239 contro Thiago Santos, ma avendo considerato l'ascesa nella categoria dei massimi in più occasioni, l'esito del rematch fra Cormier e Miocic potrebbe essere di grande interesse per lui. Dovesse vincere il pompiere di Cleveland, si avrebbe la possibilità di costruire un match-up a lungo tenuto in grande considerazione dai vertici UFC.

Se invece dovesse essere Cormier a confermarsi, come predetto proprio da Jones, quest'ultimo non vedrebbe uno scenario dove i due si scontrano per la terza volta.

Credo che Stipe riuscirà ad offrire una prestazione sicuramente migliore, ma credo che DC vincerà ancora. Lui è un atleta straordinario, la sua flessibilità e la sua velocità sono qualcosa di insensato, se pensate al suo fisico. Anche la sua resistenza, in base al suo fisico, lo rende un atleta speciale. Credo che non siano molti i fighter che possono sconfiggerlo. Penso che il modo giusto per batterlo sia sorprenderlo con un colpo da KO, Stipe ha le capacità per farlo. La domanda è: ce la farà? Penso che DC sia abbastanza intelligente da affidarsi al proprio wrestling e trovare un modo per vincere ancora. Poi potrà ritirarsi o combattere nei massimi ancora una volta. Sono sicuro che non scenderebbe mai nei massimi-leggeri.

