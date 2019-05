La gara del Mapei Stadium è l'anticipo del sabato sera della 37ª giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 15/05/2019 15:03 | aggiornato 15/05/2019 15:08

Sassuolo-Roma è l'anticipo valido per la 37ª giornata di Serie A in programma sabato 18 maggio alle 20.30.

Il Sassuolo ha già raggiunto quota 42 punti e la salvezza, mentre i giallorossi sono ancora impegnati nella lotta per il quarto posto.

Sassuolo-Roma: statistiche e curiosità

Getty Images Antonio Mirante ha mantenuto cinque volte la porta inviolata in nove partite di questo campionato con la Roma, mentre Robin Olsen ci è riuscito quattro volte in 27 gare.

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha partecipato a tre gol nelle sue ultime quattro sfide contro il Sassuolo in Serie A: due reti, un assist.

Pol Lirola ha partecipato a otto reti in questo campionato (due gol e sei assist): nessun difensore del Sassuolo aveva mai superato quota quattro in una singola stagione di Serie A.

La Roma ha segnato 14 gol nei primi 15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra in questo campionato.

Dopo tre trasferte in cui ha segnato tre gol, la Roma non ha mai realizzato più di una rete nelle ultime cinque gare esterne (quattro gol in cinque gare – 1V, 2N, 2P).

La Roma è imbattuta nelle ultime sette partite di campionato (4V, 3N), dopo una serie di due sconfitte consecutive.

Il Sassuolo ha pareggiato quattro delle ultime sei partite di campionato (1V, 1P).

Il Sassuolo non ha mai ottenuto una clean sheet negli 11 precedenti in Serie A contro la Roma (23 reti incassate).

La Roma ha vinto tutte le cinque partite giocate in casa del Sassuolo in Serie A, realizzando 11 gol e subendone solo uno.

La Roma è imbattuta nelle 11 sfide in Serie A contro il Sassuolo, vincendo le due sfide più recenti contro i neroverdi nel massimo campionato.

Probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

Dove vedere Sassuolo-Roma in TV e streaming

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che ha i diritti per l'anticipo del sabato sera della Serie A. Per vedere Sassuolo-Roma in streaming gratis basta scaricare l'app di DAZN e attivare il mese di prova gratuito, se non l'avete già fatto. Al termine dei 30 giorni offerti da DAZN, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Quote 1X2 e pronostico di Sassuolo-Roma

Per Sassuolo-Roma i bookmaker danno come favoriti i giallorossi, con la quota del 2 che arriva ad un massimo di 1.52 su Betclic. L'1 invece è quotato 7 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Sassuolo-Roma:

William Hill

1: 7

X: 5

2: 1.42

Betclic

1: 6.1

X: 4.92

2: 1.51

Bwin

1: 6

X: 4.6

2: 1.45

Unibet