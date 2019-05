Dal 23 maggio al 15 giugno 2019: 24 squadre ai nastri di partenza e 6 città in Polonia per la rassegna iridata 2019. Tutte le informazioni e il calendario delle partite.

I Mondiali Under 20 sono alle porte, in un'estate che, come ogni anno dispari che si rispetti, lascia gli appassionati senza i due tornei più importanti: l'Europeo (appuntamento al 2020 itinerante) e il Mondiale (quello dei grandi, con obiettivo Qatar 2022). E allora sono le Nazionali giovanili che riempiono il calendario, lasciandoci intravedere il futuro del calcio internazionale.

Mentre sono in corso i Campionati Europei Under 17, in Irlanda, e siamo vicini ai Mondiali femminili in Francia (dal 7 giugno al 7 luglio), ai nastri di partenza c'è il Mondiale Under 20, che si giocherà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. 24 squadre, 52 partite, 6 città e altrettanti stadi, per decretare la nazionale più forte di categoria nella finalissima di Łódź.

Si tratta della 22esima edizione del torneo iridato, con cadenza biennale, e anche l'Italia è in corsa, guidata dal ct Paolo Nicolato. Inserita nel Gruppo B con Messico, Giappone ed Ecuador ha come obiettivo di provare a ripetere lo storico terzo posto ottenuto due anni fa in Corea del Sud (se non fare meglio) e il gruppo azzurro ha le potenzialità per superare il girone (passano le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze) e giocarsi tutto nella fase finale.

Il ct Paolo Nicolato (a destra) con Gigi Di Biagio (a sinistra) e Roberto Mancini (al centro)

Polonia 2019, Mondiali Under 20: dove vederli in TV

I Mondiali Under 20, in programma in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport che ne ha acquistato i diritti. Saranno due le partite in contemporanea a inaugurare il torneo, il 23 maggio alle ore 18: Tahiti-Senegal all'Arena Lublin, per il gruppo A, e Italia-Messico allo Stadion GOSiR di Gdynia, per il gruppo B.

I Gruppi di Polonia 2019: Italia con Messico, Giappone e Ecuador

24 Nazionali partiranno alla caccia del trofeo, vinto due anni fa dall'Inghilterra (che non parteciperà a quest'edizione, avendo perso lo spareggio contro la Norvegia). Le squadre saranno divise in sei gironi da quattro:

Gruppo A: Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal

Gruppo B: Messico, Italia, Giappone, Ecuador

Gruppo C: Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia

Gruppo D: Qatar, Nigeria, Ucraina, USA

Gruppo E: Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita

Gruppo F: Portogallo, Corea del Sud, Argentina, Sudafrica

Il calendario dei Mondiali Under 20: le partite dell'Italia

La fase a gironi si giocherà fra il 23 e il 31 maggio, con quattro partite al giorno: le due gare giornaliere per ogni girone saranno suddivise una alle ore 18 e una alle ore 20.30 per le prime due giornate, mentre la terza giornata si giocherà sempre in contemporanea alle ore 20.30. La fase finale inizierà il 2 giugno (giornata di riposto prevista per l'1 giugno) e condurrà alla finalissima del 15 giugno, ore 18, allo Stadion Widzewa di Łódź. Gli appuntamenti dell'Italia nella fase a gruppi:

giovedì 23 maggio ore 18: Messico vs Italia

domenica 26 maggio ore 18: Ecuador vs Italia

mercoledì 29 maggio ore 18: Italia vs Giappone

Polonia 2019, gli stadi dei Mondiali Under 20

I Mondiali Under 20 saranno ospitata dalla Polonia che, negli ultimi anni, sta vivendo una fase di grande rinnovamento dei suoi stadi (anche di quelli più piccoli) e ha già organizzato diversi tornei internazionali, tra cui l'Europeo maggiore nel 2012 (insieme all'Ucraina) e gli Europei Under 21 nel 2017.

Il torneo iridato di quest'estate si giocherà in 6 città, e altrettanti stadi:

Stadion Miejski, Bielsko-Biała (capienza: 15.316 spettatori)

Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz (20.500)

Stadion GOSiR, Gdynia (15.000)

Stadion Widzewa, Łódź (18.018)

Arena Lublin, Lublin (15.243)

Stadion Miejski w Tychach, Tychy (15.300)

L'Italia farà il suo esordio a Gdynia, nell'impianto già utilizzato nel 2012 come ritiro dalla Nazionale irlandese, allora allenata da Giovanni Trapattoni

L'Italia giocherà la prima partita del girone a Gdynia, contro il Messico il 23 maggio (stadio già utilizzato per una fase di ritiro dall'Irlanda di Giovanni Trapattoni durante Euro2012), per poi spostarsi a Bydgoszcz per le seguenti due partite del girone, contro Ecuador (26 maggio) e Giappone (29 maggio).