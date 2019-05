I rossoneri in cerca di tre punti utili per la rincorsa al quarto posto.

di Redazione Fox Sports - 15/05/2019 13:09 | aggiornato 15/05/2019 13:14

Milan-Frosinone è il match valido per la 37ª giornata di Serie A in programma domenica 19 maggio a San Siro, fischio d'inizio ore 18.

La squadra di Gattuso crede ancora nel quarto posto, ma per raggiungerlo, anche momentaneamente, è costretta a vincere contro i ciociari, già retrocessi in Serie B.

Statistiche e curiosità di Milan-Frosinone

Getty Images L’attaccante del Milan Suso ha segnato la sua unica tripletta in Serie A contro il Frosinone, nell’unico match giocato contro i ciociari nell’aprile 2016, quando vestiva la maglia del Genoa

Una delle tre doppiette in Serie A di Krzysztof Piatek è arrivata contro il Frosinone a settembre: il polacco del Milan non segna da 507 minuti in tutte le competizioni, il suo digiuno più lungo da quando gioca in Italia.

Federico Dionisi del Frosinone, che ha segnato nell’ultimo match contro l’Udinese il suo primo gol in questo campionato, ha trovato la rete in entrambe le due gare giocate contro il Milan in Serie A.

Il Milan non ha nemmeno un giocatore in doppia cifra di reti: è dal 1985/86 che i rossoneri non terminano un campionato di Serie A senza giocatori con almeno 10 gol.

Il Frosinone è la squadra di questo campionato che ha il maggior numero di giocatori differenti con almeno un cartellino giallo (29).

Sfida tra la squadra che ha subito più gol nei primi tempi (il Frosinone, 32) e una delle due, al pari dell’Inter, che ne ha incassati di meno nelle prime frazioni di questo campionato (il Milan, nove).

Il Frosinone ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato, parziale nel quale ha subito 11 gol (2.2 di media a match).

Nelle sei precedenti occasioni (nell’era dei tre punti a vittoria, in campionati con 20 squadre) in cui il Milan ha collezionato 62 o meno punti nelle prime 36 giornate di Serie A, non ha mai chiuso alla fine nei primi quattro posti della classifica.

Nelle tre sfide in Serie A tra Milan e Frosinone sono stati segnati esattamente 12 gol, una media di quattro a partita nonostante lo 0-0 dell'andata.

Il Milan ha vinto solo una delle tre sfide in Serie A contro il Frosinone (2N), la prima assoluta nel dicembre 2015 (4-2 in trasferta).

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

Dove vedere Milan-Frosinone in TV e streaming

Milan-Frosinone sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Milan-Frosinone in streaming, potete collegarvi a Sky Go, se siete in possesso di un abbonamento Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Info biglietti Milan-Frosinone: tagliandi a 20€

I biglietti di Milan-Frosinone sono disponibili online sul sito dei rossoneri, presso tutte le filiali BPM, presso le ricevitorie TicketOne abilitate, presso la biglietteria di Casa Milan e presso le casse dello stadio solo il giorno della partita. In vista di Milan-Frosinone, ultima gara in casa dei rossoneri, la società ha previsto un listino prezzi particolare, con biglietti a 20€. Di seguito i prezzi dei biglietti per Milan-Frosinone: