Il tecnico bianconero incontrerà la società per definire una volta per tutte il proprio destino. Agnelli vorrebbe tenerlo, ma confessa: "Tutto dipende da lui".

di Andrea Bracco - 15/05/2019 09:57 | aggiornato 15/05/2019 10:02

E finalmente arrivò il giorno. Oggi la Juventus e Massimiliano Allegri si parleranno per l'ultima volta per decidere i rispettivi destini. Nel pomeriggio di mercoledì è in programma un summit tra la dirigenza bianconera e l'allenatore, una riunione nella quale le due parti si metteranno completamente a nudo parlando di ciò che dovrà essere il futuro di entrambi. L'argomento è importante e richiede tempo per essere sviscerato, studiato e capito. La cosa certa è che, alla fine, dalle stanze della sede bianconera bisognerà uscire con un verdetto. La situazione è delicata e, per comprenderla in pieno, bisogna fare un passo indietro fino alla serata nella quale la Juventus spazzò via l'Atletico Madrid.

Interpellato nel postpartita, Allegri disse chiaramente che – avendo un altro anno di contratto – la sua permanenza sarebbe stata certa a prescindere da come sarebbe andata a finire. In effetti le cose stanno proprio così: il mister al momento è vincolato al club per un'altra stagione, però è ovvio che lavorare in scadenza diventerebbe abbastanza complicato. Mille strade e altrettante idee, tutte che però conducono ad Andrea Agnelli: sarà lui, e nessun altro, a decidere il destino della sua Juventus. Il numero uno della società sta passando giorni abbastanza delicati, perché da quella notte festosa in cui Cristiano Ronaldo schiantò i Colchoneros è passata parecchia acqua sotto i ponti.

Innanzitutto l'uscita dalla Champions League non è piaciuta per nulla al rampollo di casa FIAT, perché l'obiettivo dichiarato sin dai tempi del ritiro estivo di Villar Perosa è sempre stato quello di fare bene in Europa. Inoltre, a non andare giù sono stati anche i modi in cui questa eliminazione è arrivata. La Juve è stata distrutta per tre tempi su quattro da un Ajax infarcito di giovani, che ha giocato a ritmi folli mettendo sotto i bianconeri per lunghi tratti, permettendosi di sbancare Torino ed evidenziando una proposta di calcio strepitosa. Proprio quella che piacerebbe vedere a Fabio Paratici e Pavel Nedved, al momento i due principali oppositori della conferma di Allegri.

Poi ci sono i tifosi, la maggior parte dei quali negli ultimi mesi ha preso una decisa posizione contro la conferma di Allegri: "Grazie per i cinque anni di vittorie, ma è il momento di cambiare". I social network sono stati presi d'assalto da hashtag che invitano il livornese a cambiare, cosa che lui stesso ha considerato almeno una volta visto che, nella riunione con la Juventus, comunicherà ad Agnelli l'offerta pervenutagli dal PSG, che sul piatto pare poter mettere uno stipendio di 20 milioni di euro netti a stagione. Per questo il toscano, qualora dovesse accordarsi per rimanere, lo farà solo a certe condizioni, una delle quali sarà un sostanzioso aumento di ingaggio per arrivare a toccare i 10 milioni di euro a stagione.

In ballo c'è comunque la Juventus del futuro, quindi non si scherza. Il presidente, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe tutte le intenzioni di rinnovare, ma per farlo bisognerà prima verificare che le idee avute dal tecnico negli ultimi mesi collimino perfettamente con la visione di insieme che ha la società. Si parlerà di tutto e lo si farà a quattr'occhi, senza Nedved, Paratici né chiunque altro. La mediazione comincerà dal nodo stipendio e continuerà su altri binari riguardanti Allegri in prima persona, che nel nuovo progetto vorrebbe pesare e contare di più anche a livello manageriale. Max avrebbe chiesto più influenza sul mercato e di avere potere decisionale sul discorso cessioni, perché se matrimonio sarà, si dovranno cambiare un po' di giocatori.

Inoltre, dal punto di vista dell'allenatore serve un chiarimento sugli obiettivi sportivi da raggiungere eventualmente in futuro: la Champions League non deve più essere ossessione né un parametro fondamentale al momento di tirare le somme, per questo Allegri chiederà specificatamente meno pressioni in tal senso. Infine, ovviamente si parlerà di mercato, perché l'idea sarebbe quella di apportare una sensibile rivoluzione in rosa, facendo fuori quella gente che, per motivi vari, non va a genio al livornese. In entrata serviranno due difensori (di cui almeno uno di spessore), una mezzala, un trequartista e una punta. Paletti che non si discutono, se si vuole provare ad andare avanti insieme.

Agnelli confessa: "Voglio tenerlo, ma dipende da lui"

Cosa che Agnelli vorrebbe tutto sommato provare a fare, sia perché è legato alla figura di Allegri e sia perché, va detto, non è che le grandi alternative abbondino. Secondo i beninformati, il presidente della Juventus durante una cena avrebbe confessato ad alcuni amici che l'intenzione è quella di andare avanti con il cinque volte campione d'Italia in panchina, ma che alla fine tutto dipenderà da lui. D'altronde il numero uno bianconero non ha mai avuto paura di allontanare un collaboratore né, come insegna il caso De Piero, di mettere alla porta un idolo delle folle. Semplicemente non sembra ancora arrivato il momento di cambiare.

A prescindere da ciò però vanno considerati anche altri fattori come per esempio uno stile di gioco che non soddisfa, l'eterna lista di infortunati ormai perennemente protagonisti nelle campagne juventine e, soprattutto, i troppi stop in Champions League. Per questo motivo Paratici e Nedved, molto sibillino su Allegri alla vigilia della partita contro la Roma, sarebbero dell'idea di cambiare. Ma l'ultima parola spetta alla società, che considera Allegri il perfetto profilo per lavorare all'interno dell'azienda dal punto di vista manageriale.

Certo è che la Juventus punterà sempre a vincere la Champions League, un trofeo che manca dalla bacheca da oltre 20 anni. Troppi per un club così glorioso, chiamato a tornare protagonista anche in campo internazionale. E, questo va detto, chiunque sederà sulla panchina bianconera il prossimo anno dovrà prima di tutto rapportarsi con le ambizioni di Agnelli, con le quali Allegri è già abituato a confrontarsi. Forse, soprattutto per questo, il binomio tra le due parti è destinato a continuare.