La gara sarà il posticipo della 37ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 15/05/2019 10:39 | aggiornato 15/05/2019 12:13

Juventus-Atalanta è la gara in programma domenica 19 maggio alle 20.30 all'Allianz Stadium, che chiude la 37ª giornata di Serie A.

La Juventus è ormai campione d'Italia, mentre l'Atalanta cerca i tre punti per mantenere il quarto posto e sognare la Champions League.

Juventus-Atalanta: statistiche e curiosità

Getty Images Duván Zapata è il giocatore che in questa stagione ha segnato di più contro la Juventus, contando tutte le competizioni (quattro).

Cristiano Ronaldo è il giocatore di questo campionato che ha fatto più assist in partite casalinghe: sette passaggi vincenti in casa della Juventus per lui.

Nessuna squadra ha subito più gol dell’Atalanta nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (11).

Il 64% dei gol dell’Atalanta è arrivato nel secondo tempo (47/73), percentuale record in questo campionato.

L’Atalanta ha ottenuto 65 punti in questo campionato, solo una volta ha fatto meglio in una stagione intera di Serie A: 72 nel 2016/17.

La Juventus ha pareggiato l’ultima partita interna in Serie A: i bianconeri non rimangono due gare casalinghe senza successi dal 2015.

La Juventus ha ottenuto due punti nelle ultime tre partite di campionato, non arriva a quattro gare di fila senza successi in un singolo campionato dal 2012.

La Juventus ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe in Serie A contro l'Atalanta, è già la striscia più lunga di successi interni contro i nerazzurri.

L'Atalanta ha ottenuto tre pareggi (tutti per 2-2) nelle ultime quattro sfide contro la Juventus in Serie A, da inizio 2017 i nerazzurri sono la squadra che è riuscita a evitare più volte la sconfitta contro i bianconeri.

L’ultimo successo dell’Atalanta sulla Juventus in Serie A è datato febbraio 2001. Da allora i bergamaschi sono la squadra che ha affrontato più volte una singola avversaria nei cinque maggiori campionati europei (28) senza ottenere neanche una vittoria.

Juventus-Atalanta: probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

Dove vedere Juventus-Atalanta in TV e streaming

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Juventus-Atalanta in streaming, basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure, in alternativa, a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Juventus-Atalanta: info biglietti e disponibilità

La vendita libera dei biglietti per Juventus-Atalanta inizia mercoledì 8 maggio alle 10 e finisce domenica 19 maggio alle 20.30. È possibile acquistare i biglietti per Juventus-Atalanta in tutte le ricevitorie Listicket/TicketOne abilitate, online sul sito di TicketOne. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Juventus-Atalanta:

Tribuna Ovest Laterale 1º: 150€

Tribuna Ovest Laterlae 2º: 130€

Tribuna Ovest 2º: 140€

Tribuna Family: 155€

Tribuna Est Centrale 1º: 180€

Tribuna Est Centrale 2º: 170€

Tribuna Est Laterale 1º: 150€

Tribuna Est Laterale 2º: 140€

Tribuna Nord/Sud Est 2º: 110€

Tribuna Nord 1º-2º: 50€

Tribuna Sud 1º-2º: 50€

Tribuna Ospiti: 50€

Quote 1X2 e pronostico di Juventus-Atalanta

Il pronostico dei bookmaker per Juventus-Atalanta è a favore dei bianconeri con la quota dell'1 che raggiunge il massimo di 2.5 su Bet365. Il 2 invece è quotato 3.2 su William Hill. Ecco di seguito le quote 1X2 di Juventus-Atalanta:

