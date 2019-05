In un video il francese saluta il popolo dei colchoneros ringraziando per l'affetto ricevuto e motivando la scelta di salutare la squadra che lo ha reso grande con la necessità di affrontare nuove sfide.

di Simone Cola - 15/05/2019 09:38 | aggiornato 15/05/2019 10:00

Stavolta è finita davvero, stavolta non andrà come 12 mesi fa, quando dopo essere stato a lungo accostato al Barcellona, che a un certo punto lo sentiva già suo, Antoine Griezmann mise fine alle speculazioni rinnovando il suo matrimonio con l'Atletico Madrid. "I miei tifosi, il mio club, casa mia!" gridò su Twitter da fresco campione del mondo, dichiarandosi pronto a trascinare i colchoneros sempre più in alto.

Adesso, un anno dopo, è sempre Twitter a sancire l'addio all'Atletico Madrid da parte di Griezmann, che in un video saluta i tifosi e prova a spiegare i motivi che lo hanno spinto a salutare il club in cui ha giocato per 5 stagioni e in cui di fatto è diventato uno dei migliori al mondo. Le Petit Diable ringrazia il pubblico del Wanda Metropolitano, quello che lo ha visto conquistare una Supercoppa di Spagna, una Supercoppa UEFA e un'Europa League da protagonista, quello che lo ha applaudito dopo ognuno dei 133 gol segnati in 256 partite con la maglia dei colchoneros.

Quello che sognava che Antoine Griezmann, quella maglia, non l'avrebbe mai tolta. Invece questo sabato il francese giocherà a Valencia contro il Levante la 257esima e ultima gara con l'Atletico Madrid, chiudendo così un'esperienza che lui stesso definisce incredibile e indimenticabile.

28 anni, gli ultimi 5 vissuti con la maglia dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann è diventato campione del mondo con la Francia ai Mondiali di Russia 2018.

Griezmann saluta l'Atletico Madrid: c'è il Barcellona

Dopo Diego Godin, dunque, l'Atletico Madrid perde un altro punto fermo della sua storia recente, quella che ha proiettato i colchoneros nell'élite europea.

Ciao a tutti. Dopo aver parlato con il Cholo e con la dirigenza volevo parlare anche con voi, tifosi dell'Atletico, che siete sempre stati molto affettuosi con me. Ho deciso di andare via, ho preso questa decisione perché intendo cercare nuove sfide. Mi è costato molto, ma è quello che sento dentro di me ed è quello di cui ho bisogno. Voglio ringraziare ognuno di voi per tutto l'affetto che mi avete dato in questi cinque anni, in cui ho vinto i miei primi trofei, sono stati momenti incredibili che non scorderò mai. Grazie di tutto, in questo momento non è facile parlare. Sono stati cinque anni incredibili, in cui sono stato molto bene e durante i quali ho cercato di dare sempre il massimo in campo per fare felice la gente che veniva al Wanda Metropolitano o in trasferta. Grazie di cuore.

E se per il difensore uruguaiano si parla di Inter e di Serie A, ecco che Griezmann sembra destinato a restare uno dei protagonisti della Liga: il francese dovrebbe indossare la maglia del Barcellona, club che lo segue da tempo e che un anno fa era sembrato sul punto di acquistarlo. Stavolta, salvo incredibili colpi di scena che a questi livelli vanno sempre messi in conto, il matrimonio si farà: i catalani sono infatti pronti a pagare la clausola di rescissione del Petit Diable che da luglio sarà pari a 120 milioni di euro, di cui circa 20 andranno alla Real Sociedad.