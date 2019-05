Già qualificati alla più importante manifestazione continentale, in caso di vittoria i Blues non lascerebbero il posto in palio all'Arsenal finalista ma, secondo regolamento, alla terza classificata in Ligue 1.

di Simone Cola - 15/05/2019 20:11 | aggiornato 15/05/2019 20:14

Sabato 1° giugno, al Wanda Metropolitano di Madrid, si concluderà con l'attesa finale di Champions League una stagione calcistica assolutamente dominata a livello internazionale dal calcio inglese. Saranno infatti Liverpool e Tottenham Hotspur a giocarsi il più ambito trofeo UEFA, una sfida "made in Premier League" che sarà preceduta tre giorni prima dalla finale di Europa League che a Baku vedrà andare in scena il derby tutto londinese tra l'Arsenal di Unai Emery e il Chelsea di Maurizio Sarri.

Pur restando un trofeo prestigioso, l'Europa League - evoluzione e fusione delle vecchie Coppa UEFA e Coppa delle Coppe - resta ampiamente secondo per importanza rispetto alla Champions League: a dirlo, oltre all'abisso che corre in termini di introiti economici per chi partecipa all'una o all'altra competizione, anche il fatto stesso che il premio assegnato a chi trionfa in Europa League, oltre alla coppa, è la partecipazione alla futura Champions.

Ma cosa succede nel caso che a trionfare sia un club che ha già conquistato l'accesso alla più importante manifestazione continentale attraverso il piazzamento in campionato? L'istinto porterebbe a pensare che il posto in Champions venga assegnato alla squadra finalista, il regolamento in realtà dice tutt'altro: in caso di vittoria dell'Arsenal, quinto in Premier, nella prossima Champions League l'Inghilterra si troverebbe ad avere ben 5 rappresentanti. Nel caso però che a trionfare sia il Chelsea, che in campionato ha già ottenuto il suo pass per l'Europa che conta con il terzo posto finale, il posto in palio sarà assegnato alla terza classificata in Ligue 1, il campionato francese attualmente quinto nel ranking UEFA.

Grande attesa a Baku per la finale di Europa League che metterà di fronte Chelsea e Arsenal.

Europa League, in finale tifo francese per il Chelsea

Venerdì 24 maggio la Ligue 1 si concluderà, e con essa la corsa per un terzo posto che potrebbe garantire ben più della partecipazione alla prossima Europa League e che a due giornate dalla fine vede in corsa Lione e Saint-Etienne rispettivamente a 66 e 62 punti. È scontato immaginare che una di queste squadre, in occasione della finale di Baku, farà il tifo affinché a trionfare sia il Chelsea di Maurizio Sarri: la vittoria dei Blues libererebbe il posto in Champions a un terzo club francese, mentre un successo dell'Arsenal significherebbe che nella prossima edizione del più importante torneo UEFA l'Inghilterra presenterebbe al via ben 5 squadre.

A contare, insomma, è il ranking, la classificazione che la UEFA attribuisce a ogni singolo campionato continentale: più questo è importante e più squadre qualifica alla successiva edizione delle coppe europee. Nello specifico, il posto assegnato in Champions a chi vince l'Europa League, oltre a chiarire in modo netto la differente importanza delle due manifestazioni, va soltanto a chi effettivamente alza il trofeo. Accadrebbe lo stesso anche nell'eventualità che vada in scena una finale di Champions League con una squadra che nel frattempo non è riuscita a guadagnarsi la qualificazione in campionato: un caso decisamente improbabile ma non del tutto impossibile.