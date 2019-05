Una frase che sa di rimpianto per il giocatore di Ostia che dopo 19 stagioni lascerà la squadra del suo cuore e non per sua volontà. Fatto che proprio non è stato accettato dall'intera tifoseria romanista.

L'addio di De Rossi (e soprattutto con queste modalità) non è andato giù ai tifosi della Roma che fra meno di due settimane dovranno salutare il loro capitano che non ha rinnovato il suo contratto con il club capitolino.

