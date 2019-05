La rivelazione arriva dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come dopo l'incontro avuto fra De Rossi e la società da cui è arrivata la conferma dell'addio alla Roma , il giocatore avrebbe inviato un messaggio a tutti i suoi compagni di spogliatoio per avvisarli personalmente.

Le modalità che porteranno il centrocampista lontano dai capitolini sono state ancora più "istituzionali" rispetto a quelle del Pupone, con il numero 16 che ieri ha parlato accompagnato dall'amministratore delegato Fienga. Il dirigente ha voluto subito spiegare come quella di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno sia stata una scelta principalmente societaria.

La conferenza stampa con cui Daniele De Rossi ha confermato il suo addio alla Roma a fine stagione è stato percepita dai tifosi giallorossi come la chiusura di un'era, dopo che soltanto 2 anni fa hanno dovuto salutare un altro storico capitano come Francesco Totti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK