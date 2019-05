Vince la Lazio al termine di una finale tiratissima. Decisivi i gol di Milinkovic e Correa che regalano la settima Coppa Italia ai biancocelesti. Delusione per la Dea.

di MarcoValerio Bava - 15/05/2019 23:04 | aggiornato 16/05/2019 10:12

La Lazio vince la settima Coppa Italia della sua storia al termine di una finale tiratissima, molto nervosa a tratti, con errori da ambo le parti. L'equilibrio è rotto da Milinkovic che appena entrato svetta più alto di Djimsiti e deposita in rete. A quel punto l'Atalanta si riversa in avanti e Correa in contropiede firma il raddoppio che regala il trofeo a Inzaghi che mette in bacheca il suo secondo titolo.

Primo tempo senza grandi emozioni, anche se è la Dea ad andare a un passo dal vantaggio con De Roon che coglie il palo, poi sul tap-in è decisiva la respinta di Bastos sulla conclusione nerazzurra. La Lazio controlla, ma si rende poco pericolosa perché Immobile non riesce a trovare spunti.

Simone Inzaghi però azzecca i cambi: Caicedo e soprattutto Milinkovic cambiano il volto del match perché danno fisico e riferimenti alla Lazio. L'attaccante ecuadoriano tiene bene botta coi difensori avversari e si trova a meraviglia con Correa. Ma è il serbo l'uomo in più, quello del destino per i biancocelesti che possono alzare al cielo il quinto trofeo dell'era Lotito. Per i ragazzi di Gasperini però tanti applausi dai 25 mila atalantini accorsi a Roma.

Coppa Italia, trionfo biancoceleste

Coppa Italia, le pagelle di Atalanta-Lazio

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Masiello 6, Djimsiti 5, Palomino 6; Hateboer 6, De Roon 6 (83’ Pasalic sv), Freuler 5,5, Castagne 6 (83’ Gosens sv); Gomez 6; Ilicic 6, Zapata 5,5 (83’ Barrow sv). All.Gasperini 5,5

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6,5, Bastos 6 (34' Radu 6,5); Marusic 6, Parolo 6,5, Leiva 7, Luis Alberto 6 (77’ Milinkovic 7,5), Lulic 6,5; Correa 7,5; Immobile 5,5 (65’ Caicedo 7). All.Inzaghi 7

I migliori

Milinkovic 7,5

Entra ed è subito decisivo. Colpo di testa imperioso e Lazio in vantaggio. Rompe l’equilibrio di una finale di Coppa Italia fino a quel momento molto equilibrata e giocata sui nervi. È preziosissimo anche in fase di ripiegamento. Tecnica e fisico. Talento puro.

Correa 7,5

C’è sempre la sensazione che sia il giocatore più pericoloso della Lazio. Ha spunto, tecnica sopraffina, mette spesso in difficoltà gli avversari. Quando si aprono gli spazi poi è devastante: prima sfiora il raddoppio dopo una bella giocata con Caicedo, poi realizza il 2-0 con una giocata meravgliosa. Parte in campo aperto salta Freuler e Gollini e fa esplodere l’Olimpico biancoceleste.

I peggiori

Immobile 5,5

Ok che i palloni giocabili sono pochi nell’area avversaria, ma il centravanti della Lazio è in fase involutiva e si vede. Sbaglia una miriade di appoggi, anche molto semplici, l’imprecisione è il tratto distintivo della sua serata. Non riesce mai a staccarsi dalla guardia dei difensori nerazzurri, è assolutamente innocuo. Dopo 65’ lascia spazio a Caicedo.

Djimsiti 5

Gioca una partita attenta, ma proprio nel momento decisivo si fa beffare da Milinkovic sul corner che porta la Lazio in vantaggio. È un errore pesantissimo perché cambia le sorti della finale che si tinge di biancoceleste.