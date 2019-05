Questo errore è gravissimo, magari avremmo perso lo stesso ma è inaccettabile non dare un rigore così col VAR. Noi ci sentivamo già dei vincitori, dopo aver visto questo episodio lo siamo anche di più. Era rigore ed espulsione, è uno scandalo: usiamo la VAR solo quando ci pare. Per questo vincono sempre le stesse.

La sconfitta per 2-0 in finale contro la Lazio è sicuramente una delusione per l' Atalanta che però non cancella una Coppa Italia di altissimo livello fatta dalla squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK