Inzaghi sceglie Correa come partner di Immobile, Milinkovic-Savic in panchina. Ilicic-Gomez e Zapata guidano l'attacco bergamasco.

15/05/2019 19:31 | aggiornato 15/05/2019 20:07

Il giorno tanto atteso dai tifosi di Lazio e Atalanta è arrivato: all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia, con i biancocelesti e i bergamaschi che sono arrivati a questa partita eliminando squadre del calibro di Milan, Inter e Juventus.

Immobile parte titolare nella finale di Coppa Italia

La squadra di Gasperini non fa calcoli per la corsa alla Champions League e schiera il suo classico 3-4-1-2, con il tridente composto da Gomez, Ilicic e Zapata. Masiello torna in difesa e Hateboer in fascia.

Inzaghi invece sceglie Correa come partner di attacco di Immobile, lasciando in panchina Caicedo. Fuori anche Milinkovic-Savic che rientra da un infortunio e non può giocare dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile