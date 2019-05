Il manager del Blues è ormai inviso alla maggior parte dei tifosi e non ha un buon rapporto con la società. Per lui si profila un ritorno in Italia.

di Andrea Bracco - 15/05/2019 12:01 | aggiornato 15/05/2019 12:07

Un terzo posto e la possibilità di vincere l'Europa League potrebbero non bastare. Se a Londra sponda Arsenal società, critica e tifosi non potrebbero essere più felici del lavoro fatto fino a oggi da Unai Emery, nell'ovest della capitale londinese il suo collega Maurizio Sarri da mesi lotta contro il fuoco incrociato di media, tifosi e dirigenza scontenta. Scontenta, direte voi? Assolutamente sì: dopo l'annuncio in pompa magna del suo arrivo, avvenuto l'estate scorsa in seguito alla grande stagione del tecnico sulla panchina del Napoli, Sarri ha fatto un'enorme fatica a imporsi nella nuova realtà. Le cose non sono iniziate benissimo con la sconfitta in Community Shield contro il Manchester City, ma i primi risultati in Premier League sembravano poter far sbocciare l'amore tra le parti.

Oggi invece è arrivato il momento di tirare le somme definitive. Che, se non si trattasse di Chelsea, sarebbero ampiamente positive: nonostante un terzo posto in campionato che sa quasi di vittoria, visto che Citizens e Liverpool hanno fatto un campionato a parte, e la possibilità di riportare in bacheca un trofeo europeo, il manager è finito sulla graticola a tal punto che si parla di un suo possibile esonero a fine stagione. L'idea della società sarebbe quella di cambiare guida tecnica in barba a qualsiasi risultato, anche se Sarri più volte ha ribadito la sua intenzione di rimanere:

Credo che resterò qui ma non ne sono sicuro. Posso solo dire che il club mi ha chiesto di arrivare in Champions e noi lo abbiamo fatto. Sapete come sono: amo il calcio inglese e la Premier League. È fantastico, è al livello top nel mondo. L’atmosfera negli stadi è meravigliosa e vorrei davvero rimanere.

Va detto che a breve il Chelsea potrebbe trovarsi a fronteggiare una situazione non troppo semplice, visto che il blocco sul mercato impostole dalla UEFA complica non di poco i piani di una squadra che, nell'immaginario societario, sarebbe potuta uscire rafforzata dalla prossima sessione di mercato. Il primo volto nuovo lo si conosce già: si tratta di Cristian Pulisic, esterno americano acquistato a gennaio dal Borussia Dortmund, un talento che con Sarri potrebbe sbocciare definitivamente ma, secondo le indiscrezioni provenienti da oltremanica, che adesso dovrebbe "accontentarsi" di essere gestito da qualcun altro.

Sarri si allontana dal Chelsea: Milan e Roma lo aspettano

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, Sarri potrebbe essere messo alla porta dal Chelsea subito dopo la finale di Europa League in programma il 29 maggio, quando a Baku i Blues si contenderanno il titolo sfidando l'Arsenal. I problemi alla base di questa possibile decisione sono principalmente di natura ambientale e caratteriale. Nel primo caso non è ormai più un mistero come il rapporto con una grossa fetta di pubblico si sia definitivamente interrotto, soprattutto a causa di un incessante bombardamento mediatico delle tv e dei giornali inglesi.

Inoltre va considerato che Sarri è sempre stato un personaggio dalla tempra forgiata sui campi di provincia, un carattere forte che troppo spesso gli è costato qualche critica per la gestione di alcuni momenti chiave davanti alla stampa. Regge le pressioni pur andando volentieri allo scontro verso chi gli fa notare qualche errore, perché nei suoi trascorsi passati più volte si è ritrovato come un uomo solo con l'esigenza di doversi difendere contando unicamente sulle proprie forze. Poi ci sono anche incomprensioni con la società, che ha una visione del Chelsea mondiale differente rispetto a quella del manager.

A Sarri non sono andate giù molte cose, tra le quali spicca l'ultimo motivo di attrito in ordine cronologico legato all'amichevole che i Blues disputeranno negli Stati Uniti a una settimana dalla finale di Europa League, un match completamente inutile e anzi un danno per la preparazione della partita che di fatto chiuderà la stagione del Chelsea. Abramovich non l'avrebbe presa molto bene, visto che l'oligarca russo da sempre apprezza profili con un carattere e una visione più aziendale del loro incarico. In tutto ciò si aprono scenari futuri, perché il lavoro londinese dell'ex Napoli è stato eccellente e in Europa c'è chi è pronto a riconoscerglielo.

In tal senso, se addio sarà, il ritorno in Italia sarebbe l'ipotesi più plausibile per il suo futuro: Roma e Milan, entrambe alle prese con una rifondazione dal punto di vista progettuale, sarebbero liete di accoglierlo a braccia aperte per affidargli i rispettivi gruppi da plasmare secondo il suo credo. In questa stagione Sarri ha mostrato anche di aver limato alcuni limiti che, forse troppo frettolosamente, gli erano stati affibbiati durante la sua gestione napoletana come la gestione del turnover e la capacità di competere su più fronti. In ogni caso Baku si avvicina: tra due settimane sapremo tutta la verità.