I nerazzurri avevano fatto un sondaggio per l'attaccante tedesco che è in scadenza di contratto con il Werder Brema. I capitolini non sono però convinti al 100%.

di Franco Borghese - 15/05/2019 14:39 | aggiornato 15/05/2019 14:44

Una vera occasione. Meglio ancora dei saldi, visto che lui non è scontato, ma gratis. Max Kruse si svincolerà dal Werder Brema a fine giugno. Sfruttando la legge Bosman può firmare a parametro zero per qualsiasi club del mondo. L'attaccante tedesco, classe 1988, in questa stagione ha segnato 11 gol e servito 10 assist in Bundesliga. Dalla sua ha però un curriculum di tutto rispetto: 14 presenze con la nazionale tedesca, 9 in Champions League, dove è arrivato, da titolare, fino ai quarti con il Wolfsburg.

Insomma, Max Kruse sarebbe un ottimo colpo di calciomercato. Ha però anche qualche criticità. Nel corso degli anni, infatti, ha dimostrato più volte di essere un personaggio particolare. Amante della Nutella, a volte ha avuto qualche problemino (niente di grave) di peso. Tanto che Low, nel 2015, lo convocò per un'amichevole con l'Italia ma lo depennò dalla lista rispedendolo a casa proprio perché lo trovò a fare colazione con cibi grassi e non autorizzati.

In campo però Kruse garantisce qualità e sostanza. Inoltre è da sempre un giocatore molto carismatico. Non un caso se il Werder Brema sta facendo di tutto per convincerlo a rinnovare il proprio contratto. In Germania sanno quanto vale, nessuno vuole perderlo. Max però vuole tentare l'avventura all'estero, intrigato e lusingato come è dai sondaggi che hanno fatto nei giorni scorsi alcuni club europei, che stanno preparando la propria strategia sul calciomercato.

Max Kruse è un obiettivo di calciomercato della Roma

Calciomercato, Kruse aspetta la chiamata della Roma. Inter e Tottenham si chiamano fuori

Nelle scorse settimane alcuni dirigenti di Inter, Tottenham e Roma hanno contattato Kruse per capirne la disponibilità al trasferimento. Su di lui, in realtà, c'era anche il Borussia Moenchengladbach, con cui ha giocato già dal 2013 al 2015, club al quale il giocatore ha però risposto con un secco no. Vuole l'esperienza all'estero, altrimenti resterà al Werder firmando il rinnovo.

La situazione è piuttosto complicata: Inter e Tottenham non sembrano infatti intenzionate ad affondare il colpo. Al momento l'unica vera squadra interessata a Kruse è la Roma. Per i giallorossi può essere un bel colpo di calciomercato. Il club capitolino deve però ancora stilare il piano per il futuro (manca, per esempio, un direttore sportivo. Non un dettaglio). Kruse però aspetta la Roma, perché a lui i giallorossi stuzzicano, come confermato dal direttore sportivo del Werder Frank Baumann:

Vogliamo rinnovare, ma Kruse al momento sta aspettando di vedere se si fa vivo un top club di un campionato top. Dobbiamo solo aspettare e vedere che succede. L'importante è che rinnovi, non importa quando...

Bisognerà aspettare la decisione della Roma, perché Kruse di fatto ha già deciso dando priorità assoluta ai giallorossi. Sarebbe una vera occasione. Meglio ancora dei saldi, visto che lui non è scontato, ma gratis. Ma il Werder, strappando il rinnovo, lo toglierebbe subito dal mercato.