Calciomercato, Atletico Madrid: il post-Griezmann

Il francese ha annunciato l'addio ai Colchoneros che ora devono rimpiazzarlo: dal riscatto di Morata a Dybala, da Cavani a Icardi, il casting rojiblanco è ufficialmente aperto.

di Alberto Casella - 15/05/2019 10:37 | aggiornato 15/05/2019 10:42

2019, fuga dall'Atletico Madrid. Che cosa sta succedendo all'ombra del Wanda Metropolitano? Il primo segnale di mercato era arrivato da Diego Godin, l'addio probabilmente più inatteso, e pure straziante, che si potesse ipotizzare, dopo 9 anni di onoratissimo servizio. Il gigante uruguagio era uno dei pretoriani di Simeone, insieme a Juanfran, a Filipe Luis, ad Antoine Griezmann.

Ebbene, a posteriori, l'addio di Godin sembra quasi essere stato un segnale, un rompete le righe. A breve distanza, infatti, è arrivato anche il video-annuncio del francese e voci da Madrid danno per imminenti anche i saluti degli altri due. Se non è la fine di un'epoca, insomma, poco ci manca.

Nel calcio, però, sono i gol a fare più rumore e quindi l'attenzione di tifosi e operatori di mercato se l'è preso il clamoroso annuncio del Petit Diable. Il suo è sicuramente un addio di quelli che spostano gli equilibri. I gol non saranno tutto, ma il peso specifico di 133 reti segnate e 50 assist in poco più di 250 match rende bene l'idea del vuoto che verrà a crearsi nei meccanismi dell'Atletico Madrid.

Sarà un calciomercato di rifondazione, dunque, quello della prossima estate per Diego Simeone. Fatta eccezione, salvo colpi di scena, per il centrocampo, i Colchoneros dovranno ricostruire da zero, o quasi, la batteria d'attacco e buona parte della difesa. Delle quattro punte centrali attualmente in rosa potrebbe rimanerne soltanto una: via il francese e Diego Costa, Kalinic non ha mai convinto, mentre Morata è in prestito dal Chelsea fino al 2020. Lo spagnolo potrebbe avere una chance importante per dimostrare il proprio valore e convincere il club a pagare fra un anno il pesante riscatto di 56 milioni ai Blues.

Il nome di Dybala è uno dei più gettonati per l'Atletico Madrid

Nel frattempo, però, l'Atletico sta studiando chi affiancare all'ex bianconero, e proprio dalla Vecchia Signora potrebbe arrivare Paulo Dybala. L'ex rosanero è in testa alla lista di Simeone, pur reduce da una stagione in chiaroscuro, al termine della quale non è esclusa la sua cessione, con altre big - Manchester United, Real Madrid e Inter - molto interessate. Da un argentino di Serie A all'altro: Mauro Icardi, dopo le ultime deludenti prestazioni ha decisamente meno mercato e valutazioni in calo. Ma la situazione dell'ex capitano nerazzurro è talmente ingarbugliata che l'Inter potrebbe persino decidere di tenerlo per non essere costretta a cederlo quest'anno a prezzo di saldo.

Anche Icardi piace a Simeone

A Madrid, poi, si parla molto anche di Edinson Cavani che, dopo 6 stagioni al PSG e col contratto in scadenza al termine della prossima stagione, vedrebbe di buon occhio, a 32 anni, l'ipotesi di lasciare la Ligue 1 per chiudere la carriera in un campionato più stimolante. Più defilata, infine, l'opzione Higuain: L'argentino, che da un anno a questa parte ha già cambiato tre maglie, assomiglia sempre più a un leone in gabbia: smania, sbuffa e segna poco. L'ideale per il Cholo, insomma, a cui piacciono le sfide più difficili.