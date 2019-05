Il portoghese risponde alle critiche del suo allenatore Caparros.: "Non ho mai finto infortuni. Ho la coscienza a posto".

di Daniele Minuti

La stagione di André Silva al Siviglia era iniziata col botto, con 8 gol nelle prime 13 giornate del campionato spagnolo, e il portoghese sembrava essere tornato l'attaccante che due anni fa convinse il Milan a spendere 38 milioni di euro per strapparto al Porto.

Purtroppo per lui questi ultimi mesi sono stati una delusione, con prima un netto calo del suo rendimento coinciso con l'inizio del 2019 e poi l'assenza dal campo iniziata ormai alla fine di marzo. Il punto esclamativo sono state le dure dichiarazioni su di lui del tecnico Caparros.

L'allenatore del Siviglia è stato molto severo con André Silva accusandolo di aver finto l'infortunio al tendine rotuleo che lo sta tenendo fuori gioco da mesi e chiedendo alla Nazionale portoghese di non convocarlo per l'imminente Final Four della Nations League. L'attaccante ha voluto respingere tutte queste accuse al mittente.

André Silva parla del suo futuro

André Silva: "Il mio futuro? Sono un giocatore del Milan"

André Silva è stato intervistato dal quotidiano sportivo portoghese Bola e il giocatore del Siviglia ha negato di aver mai finto un malessere per essere tenuto volontariamente fuori dalla lista dei convocati del Siviglia.

Non ho finto il mio infortunio, è solo che il mio problema è stato gestito male: dovevo fermarmi a dicembre ma ho peggiorato la situazione. Per riprendermi devo fermarmi ma ho la coscienza a posto, nessuno può accusarmi di essere poco professionale.

Nonostante queste parole, la rottura con il club spagnolo sembra ormai insanabile e il suo riscatto da parte del Sivigla è da escludere. Le frasi di Caparros hanno chiuso al porta a una sua permanenza in Liga e per questo motivo in estate tornerà a Milano.

Il mio futuro? Io sono un giocatore del Milan ma non mi sono pentito di essere venuto qui a Siviglia. È un'esperienza che mi farà crescere.

Ora c'è da capire prima di tutto chi sarà il prossimo allenatore rossonero e se il futuro tecnico del Milan vorrà dar fiducia ad André Silva. O se per l'attaccante nella Nazionale portoghese, Milano sarà soltanto uno scalo prima della sua prossima destinazione.