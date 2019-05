I bavaresi devono fare punti contro l'Eintracht Francoforte per vincere il campionato. Dovrebbe mancare il capitano, ma a fine partita ritirerebbe lui la Meisterschale.

15/05/2019

Lui non ci sarà. Ma sarà comunque presente. Perché è una partita che non si può saltare. Sabato pomeriggio il Bayern Monaco si giocherà la Meisterschale. I bavaresi arrivano all'ultima giornata di Bundesliga con due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. In caso di arrivo a pari punti vincerebbe la squadra di Monaco grazie alla differenza reti (+17 rispetto a quella dei gialloneri). Attenzione però, perché la squadra di Kovac potrebbe anche perdere.

Il Bayern Monaco giocherà infatti contro l'Eintracht Francoforte, la vera rivelazione della stagione, che è ancora in corsa per il quarto posto che varrebbe la Champions League. Sarà quindi una partita vera, fisica, proprio il tipo di partite che la squadra di Kovac, in questa stagione, ha dimostrato di soffrire particolarmente.

Per questo preoccupa l'assenza del capitano Manuel Neuer. Il portiere tedesco è fermo a causa di un fastidio muscolare al quadricipite. In questa stagione è apparso in grande calo (ha mantenuto la porta inviolata per appena 11 partite in questa Bundesliga ed ha la percentuale di parate più basse della propria carriera), ma è comunque uno dei leader dello spogliatoio e la sua assenza si farà sentire.

Bayern Monaco, Neuer non recupera per l'ultima di campionato: "Ma vinceremo il titolo"

Al termine di una stagione particolarmente complicata per il Bayern Monaco, la gara con l'Eintracht è un vero e proprio spartiacque: o si vince (il titolo) oppure si perde. E a Monaco non sanno digerire bene le sconfitte. Al punto che nei giorni scorsi il club, sia per bocca dell'amministratore delegato Rummenigge che per bocca del direttore sportivo Salihamidzic, ha fatto sapere che la conferma di Kovac non sarebbe sicura nemmeno nel caso in cui dovesse riuscire a vincere il campionato.

La squadra, quest'anno, è sembrata troppo timorosa, poco sicura dei propri mezzi. Per questo l'assenza di Neuer è pesante e preoccupa, anche se il capitano si è detto fiducioso sulla conquista del titolo:

Innanzitutto sono fiducioso sul fatto che il Bayern vincerà il titolo. Non so però se potrò giocare. Non so quante possibilità ho di giocare. Dobbiamo valutare di giorno in giorno, ma al momento il recupero appare difficile.

Anche perché negli ultimi due anni Neuer ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno limitato parecchio e non si vuole rischiare nulla. Nemmeno di fronte all'ultima giornata di campionato, nemmeno di fronte all'Eintracht Francoforte. Per questo Neuer, probabilmente, non ci sarà. Ma sarà comunque presente. Pronto a ritirare la Meisterschale.