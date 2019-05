Il ct dell'Albiceleste comunica i 32 preconvocati per il torneo continentale. Si arriverà ad una lista di 23 elementi. Dentro Icardi, Lautaro e Dybala.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 15/05/2019 20:36 | aggiornato 15/05/2019 20:40

Manca meno di un mese all'inizio della Copa America 2019, che si terrà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Tra le squadre che puntano al titolo continentale, oltre ai padroni di casa che cercano il riscatto dopo il Mondiale del 2014, c'è anche l'Argentina. La Nazionale albiceleste non vince un trofeo dal lontano 1993 e farlo nella terra della Seleçao è un'occasione ghiottissima.

La Selecciòn è ancora un cantiere aperto, ma il ct Lionel Scaloni ha appena posto le fondamenta per la squadra che andrà a giocare il torneo di quest'estate. L'allenatore ha diramato la lista dei preconvocati, che verrà scremata nel corso delle prossime settimane: 32 nomi, quelli selezionati dal tecnico, che si ridurranno a 23 prima della partenza per il Brasile.

Non mancano i grandi nomi che avranno il compito di trascinare l'Argentina nella spedizione brasiliana, ma sono presenti anche 6 giocatori che stanno per concludere la stagione in Serie A. Non c'è ancora la certezza di entrare a far parte del team definitivo, ma la fiducia di Scaloni è una carta da giocarsi fino alle convocazioni ufficiali per la prossima edizione della Copa America.

Copa America, i 32 preconvocati di Scaloni per l'Argentina: 6 "italiani", tra cui Icardi, Dybala e Lautaro

Copa America 2019, l'Argentina si prepara: i preconvocati di Scaloni

Dei 32 calciatori selezionati da Scaloni, 20 giocano in Europa e 12 in America. Ovviamente presenti Messi, Aguero, Di Maria e Otamendi, ma ci sono anche i blocchi di River Plate, Boca Juniors e Racing Club, oltre ai giocatori del campionato messicano e ad un elemento della MLS. L'Italia è parte interessata nella selezione del commissario tecnico argentino, con 6 elementi che continueranno la propria stagione dopo la conclusione della Serie A.

Anche Messi e Aguero nell'attacco dell'Argentina: i 32 preconvocati di Scaloni

Tra le squadre maggiormente coinvolte c'è l'Inter, incerta fino all'ultimo sulla presenza dei suoi elementi. Scaloni ha deciso di convocare sia Mauro Icardi che Lautaro Martinez, nonostante i dubbi dei giorni scorsi sull'effettivo rendimento dei nerazzurri nella corsa alla Champions League.

Anche la Juventus potrebbe dare una pedina all'Argentina in vista della Copa America della prossima estate: è Paulo Dybala, unico bianconero nella Selecciòn. Udinese e Fiorentina completano la lista dei calciatori "italiani" che potrebbero vestire la maglia albiceleste in Brasile: per i friulani ci sono Juan Musso tra i pali e Rodrigo De Paul a centrocampo, mentre in difesa c'è il viola German Pezzella.

Scaloni avrà esattamente 15 giorni per sciogliere tutti i suoi dubbi ed effettuare i 9 tagli che porteranno alla lista definitiva. Entro il 30 maggio, infatti, il commissario tecnico dovrà comunicare la lista dei convocati in partenza per il Brasile. Questi sono i calciatori che si giocheranno un posto per la prossima Copa America con la maglia del'Argentina:

Portieri

Franco Armani, River Plate

Esteban Andrada, Boca Juniors

Agustin Marchesin, America

Juan Musso, Udinese

Geronimo Rulli, Real Sociedad

Difensori

Renzo Saravia, Racing Club

Gabriel Mercado, Siviglia

Nicolas Otamendi, Manchester City

German Pezzella, Fiorentina

Walter Kanemann, Gremio

Nicolas Tagliafico, Ajax

Marcos Acuña, Sporting Lisbona

Ramiro Funes Mori, Villarreal

Juan Foyth, Tottenham

Centrocampisti

Leandro Paredes, PSG

Giovani Lo Celso, Betis

Exequiel Palacios, River Plate

Guido Rodriguez, America

Roberto Pereyra, Watford

Rodrigo De Paul, Udinese

Matias Zaracho, Racing Club

Angel Di Maria, PSG

Gonzalo Martinez, Atlanta United

Maximiliano Meza, Monterrey

Ivan Marcone, Boca Juniors

Attaccanti

Lionel Messi, Barcellona

Sergio Aguero, Manchester City

Lautaro Martinez, Inter

Angel Correa, Atletico Madrid

Matias Suarez, River Plate

Mauro Icardi, Inter

Paulo Dybala, Juventus