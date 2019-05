Nel corso della puntata grande cambiamento in vista del MITB Ladder Match in programma tra meno di una settimana.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 14/05/2019 06:00 | aggiornato 14/05/2019 06:12

Nel bel mezzo della tournée europea della WWE, lo show di Raw viene ospitato per l'occasione dalla 02 Arena di Londra. Si tratta di uno show molto importante e significativo, l'ultimo prima del PPV Money in the Bank che andrà in onda nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio, che vi racconteremo come sempre qui in diretta scritta su FOXSports.it.

I punti su cui si concentrano le WWE News ufficiali diffuse sul sito internet della World Wrestling Entertainment sono tante, a partire dalla firma dei contratti per i suoi due match di titolati di Becky Lynch, che si troverà faccia a faccia sia con Charlotte Flair che con Lacey Evans.

Annunciata poi una puntata di MizTV, con Roman Reigns ospite d'eccezione. E poi in programma un Fatal 4-Way Match tra le quattro partecipanti di Raw al Money in the Bank Ladder Match femminile, cioè Natalya, Naomi, Dana Brooke e Alexa Bliss. Andrà poi aventi la faida tra AJ Styles e il campione Universale Seth Rollins, mentre vedremo in azione sul ring Ricochet e Baron Corbin, l'uno contro l'altro.

WWE Becky Lynch a WWE Raw per la firma dei contratti con Charlotte Flair e Lacey Evans

WWE Raw, News e Highlights lunedì 13 maggio 2019

Tanta carne al fuoco come sempre, con l'aggiunta di un pizzico di tensione in più vista la vicinanza con il PPV della valigetta. Non ci resta che iniziare il nostro consueto racconto fatto di WWE News e Highlights, WWE-ek Raw, come sempre qui su FOXSports.it.

The MizTV con Roman Reigns

The Miz ospita il Big Dog nel suo show, ma Shane McMahon, Elias e Bobby Lashley hanno qualcosa da ridire.

The Miz e Roman Reigns vs Elias e Bobby Lashley

Shane McMahon indice un Tag Team Match, che però degenera inevitabilmente nel caos più totale.

La faida tra AJ Styles e Seth Rollins

In questo video rivediamo le fasi salienti della rivalità tra AJ Styles e Seth Rollins, che culminerà nell'Universal Championship Match a Money in the Bank.

Shane McMahon convoca Braun Strowman nel suo ufficio

Shane McMahon decide di mettere in palio il posto di Braun Strowman nel MITB Ladder Match in un Falls Count Anywhere Match contro Sami Zayn.

Mojo Rawley vs Apollo Crews

Mojo Rawley torna a lottare nei main roster e distrugge Apollo Crews in meno di un minuto.

La "nuova" Nikki Cross

Viene presentata una nuova versione di Nikki Cross, molto più seria e taciturna. Lei prenderà il posto di Alexa Bliss nel Fatal 4-Way match di stasera.

La firma dei contratti di Becky, Lacey e Charlotte

Con tre prime donne sul ring, la firma dei contratti non può che prendere rapidamente una brutta piega. Soprattutto per la doppia campionessa.

Baron Corbin vs Ricochet

Anticipo tra due partecipanti di Raw al prossimo Money in the Bank Ladder Match.

Rey Mysterio e Cesaro nel backstage

Cesaro chiede a Rey Mysterio se Dominic sia realmente suo figlio, visto che sembra somigliare più a Samoa Joe. Ovviamente il folletto di San Diego non la prende benissimo... E Intanto Samoa Joe in un video dice di voler far diventare un uomo Dominic.

AJ Styles avvisa Seth Rollins

AJ Styles ha qualcosa da dire a Seth Rollins in vista del loro match.

Nikki Cross vs Natalya vs Naomi vs Dana Brooke

La vittoria la prende l'ultima arrivata nel match, che torna immediatamente a vestire i suoi panni. E poi dimostra di avere una nuova amicizia.

Rey Mysterio vs Cesaro

Rey Mysterio cerca la sua vendetta dopo le insinuazioni di Cesaro nel backstage.

Revival chiedono un match agli Usos

Con un videomessaggio i Revival chiedono agli Usos un confronto vero sul ring.

Bray Wyatt nella Firefly Fun House

Altra puntata della Firefly Fun House. Bray Wyatt sembra pronto per tornare a lottare.

Seth Rollins replica ad AJ Styles

Il campione Universale non rimane in silenzio e avverte il suo prossimo avversario a MITB.

Sami Zayn vs Braun Strowman

Falls Count Anywhere Match con in palio il posto di Braun Strowman nel MITB. La sfida prende uno scenario imprevisto quando Baron Corbin e Drew McIntyre lavorano di strategia.