Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale dopo il successo in due set contro Alexander Zverev.

di Diego Sampaolo - 14/05/2019 20:32 | aggiornato 15/05/2019 01:37

Matteo Berrettini ha compiuto l’impresa di giornata battendo il vincitore delle ultime ATP Finals di Londra Alexander Zverev per 7-5 7-5 nel secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico di Roma. Il tennista romano ha raggiunto gli ottavi di finale in un Masters 1000 per la prima volta in carriera. Davvero un grande risultato per l’allievo di Vincenzo Santopadre contro il giocatore tedesco, protagonista delle ultime due edizioni del torneo romano con il titolo vinto nel 2017 e la finale raggiunta nel 2018.

Berrettini ha preso subito il largo portandosi in vantaggio per 3-0 con un break. Zverev ha realizzato il controbreak nel quinto game portandosi sul 2-3. Berrettini ha salvato tre break point nell’undicesimo game prima di aggiudicarsi il primo set per 7-5 con un secondo break.

Zverev ha strappato il servizio all’italiano nel primo game del secondo set e ha consolidato il break tenendo il servizio con quattro ace. Berrettini ha recuperato il break nel quarto game quando Zverev ha commesso un doppio fallo. Sul 4-5 Zverev ha salvato un match point e ha tenuto il servizio, ma Berrettini ha tolto la battuta al tedesco ai vantaggi nel dodicesimo game aggiudicandosi il secondo set per 7-5.

Impresa Berrettini: "Sono riuscito a fare ciò che volevo un anno fa"

Matteo Berrettini:

Sono contento perché sono riuscito a fare ciò che avevo in testa rispetto ad un anno fa. Sono stato sempre nel match. Potevo farmi prendere dallo sconforto in certe situazioni, ma ne uscivo sempre bene, trovavo la soluzione

Cilic batte Basso

Marin Cilic ha superato Andrea Basso 6-1 7-5. Davvero onorevole la prova del venticinquenne tennista ligure, che si è guadagnato l’accesso nel tabellone principale grazie al successo nella finale del torneo di pre-qualificazione contro Jannik Sinner. Basso è andato in vantaggio per 2-0 all’inizio del secondo set, ma Cilic ha rimontato vincendo quattro game consecutivi grazie a due break. Basso ha realizzato il controbreak e ha superato il croato con tre game vinti consecutivamente portandosi sul punteggio di 5-4. Cilic ha piazzato il break decisivo sul 5-5 e ha chiuso il match al dodicesimo game dopo 1 ora e 38 minuti.

Kyrgios supera Medvedev in tre set

L’australiano Nick Kyrgios ha battuto Danil Medvedev 6-3 3-6 6-3 dopo 1 ora e 33 minuti. Kirgyos ha conquistato il primo break nel quarto game e ha tenuto i suoi turni di servizio aggiudicandosi il primo set per 6-3. Medvedev ha riportato il match in parità vincendo il secondo set per 6-3 con un break nel settimo game. Kirgyos è andato in vantaggio per 3-0 con un break nel secondo game e ha salvato due palle break nel settimo game prima di chiudere il match nel nono game con quattro ace.

Goffin vince in rimonta con Wawrinka

David Goffin ha rimontato un set di svantaggio a Stan Wawrinka vincendo per 4-6 6-2 6-0 nel loro primo scontro diretto da Indian Wells 2016. Wawrinka ha conquistato il primo set per 6-4 con due break nell’ottavo e nel decimo game. Goffin ha dominato il secondo set per 6-0 con tre break consecutivi e il terzo set con un break nell’ottavo game dopo un errore di dritto di Wawrinka.

L’arrivo di Federer al Foro Italico

Roger Federer si è allenato sul campo in terra battuta del Foro Italico insieme all’amico Andreas Seppi e alla speranza del tennis italiano Jannik Sinner prima di concedere ai giornalisti presenti la prima intervista in un’affollata conferenza stampa. Federer debutterà con il portoghese Joao Sousa, che ha battuto Frances Tiafoe 6-3 6-7 7-6 dopo aver annullato due match point sul punteggio di 5-6 nel terzo set.

Roger Federer:

Mi sento molto felice di essere a Roma e sono carico in vista del mio esordio. Mi sono allenato con Sinner. Penso che sia un buon giocare. Ha fatto ottimi miglioramenti e tecnicamente è molto bravo. Ha fatto molti miglioramenti ed è un bravo ragazzo. Ha un solido gioco da fondo. Riccardo Piatti ha fatto un ottimo lavoro allenando anche l’aspetto della persona oltre a quello tennistico

Federer ha parlato della sua scelta di venire a Roma dopo la sconfitta contro Dominic Thiem a Madrid.

Penso che giocare sul livello del mare possa essere ideale per me e per la mia preparazione. In Svizzera c’erano 5 gradi quando sono partito e non sarebbe stato bello allenarmi lì. Inoltre mi sento in forma per fare altre partite e ho voglia di giocare

La stagione 2019 è stata caratterizzata dal grande equilibrio e da tanti vincitori diversi nei primi cinque mesi dell’anno.

Non è sempre facile per tutti vincere tutto. Ora la situazione potrebbe essersi stabilizzata con le vittorie di Thiem a Indian Wells e a Barcellona, di Djokovic agli Australian Open e a Madrid e i miei successi a Dubai e a Miami. Ci sono diversi bi-campioni. I giovani stanno spingendo dall’anno scorso, vedete i progressi di Tsitsipas, Medvedev, Khachanov, Auger Aliassime e Shapovalov

Oltre al debutto di Federer la giornata di mercoledì offrirà un programma molto ricco di grandi partite come Djokovic-Shapovalov, Nadal-Chardy, Tsitsipas-Sinner, Fognini-Albot e Goffin Del Potro. Il match tra Marco Cecchinato e Phillip Kohlschreiber è stato rimandato a mercoledì a causa della pioggia.

Azarenka batte la due volte campionessa in carica Svitolina

Nella fredda serata romana Victoria Azarenka ha eliminato la vincitrice delle ultime due edizioni degli Internazionali d’Italia Elina Svitolina in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 7-5 al termine di una partita conclusasi in tarda serata a causa dell’abbondante pioggia caduta su Roma.

Dopo il primo set vinto da Svitolina per 6-4 e l’interruzione per pioggia Azarenka ha conquistato il secondo set per 6-1 vincendo cinque game di fila grazie a tre break. Svitolina sembrava in controllo del terzo set dopo essersi portata in vantaggio per 5-2, ma Azarenka ha iniziato la sua rimonta annullando un match point nell’ottavo game prima di vincere un terzo set rocambolesco per 7-5 con due break consecutivi nel decimo e nel dodicesimo game. Azarenka ha portato a tre vittorie in altrettanti scontri diretti con Svitolina.

Victoria Azarenka:

E’ stato un match molto difficile con tante interruzioni a causa della pioggia. Non è stato facile gestire questa situazione ma sono contenta di aver annullato il match point e di aver giocato un grande tennis. E’ stato un match di alto livello e sono contenta di aver passato il turno

Serena Williams rinuncia alla sfida con la sorella Venus

La quattro volte vincitrice degli Internazionali d’Italia Serena Williams è stata costretta a ritirarsi dal torneo di Roma per un infortunio al ginocchio sinistro. Salta così la sfida con la sorella Venus programmata per il secondo turno. Venus accede così direttamente al terzo turno dove giocherà contro la vincente del match tra la connazionale Sloane Stephens e la britannica Johanna Konta.

Barty batte Kuzmova in rimonta

La vincitrice del torneo di Miami Ashleigh Barty ha rimontato un set di svantaggio a Viktoria Kuzmova aggiudicandosi il match per 4-6 6-3 6-4. Nel terzo turno l’australiana affronterà la vincente dell’incontro di secondo turno tra la svizzera Belinda Bencic e la franese Kristina Mladenovic.

Sofferta vittoria di Bencic contro Sevastova

La svizzera Belinda Belinda Bencic ha dovuto rimontare da uno svantaggio di 2-6 0-3 per battere Anastasia Sevastova 2-6 6-3 6-2. Bencic ha vinto sei game consecutivi pareggiando il conto dei set prima di aggiudicarsi il terzo set con due break consecutivi nel terzo e nel quinto game.

Mladenovic ha superato il “derby” francese di primo turno con la connazionale ed ex compagna di doppio Caroline Garcia con un netto 6-1 6-2 dopo 65 minuti di gioco. Mladenovic e Garcia sono tornate a giocare insieme in occasione della vittoria nel match decisivo che ha regalato alla Francia l’ingresso nella finale della Fed Cup.

La numero 12 del mondo Caroline Wozniacki si è dovuta ritirare per un problema fisico dopo aver perso il tie-break del primo set per 7-5 contro la statunitense Danielle Collins.

La sorpresa di giornata è stata la sconfitta della numero 10 del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-1 6-4 contro la francese Alizé Cornet, che ha dovuto superare le qualificazioni per accedere al tabellone principale. Karolina Pliskova ha superato Alja Tomljanovic con un doppio 6-3 in poco più di un’ora.