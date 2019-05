Roma, Ranieri: "Io sono un allenatore, non rimarrò per fare altro"

Roma, Ranieri: "Io sono un allenatore, non rimarrò per fare altro"

Il prossimo turno di Serie A, il 37º, vede l'Inter impegnata in casa del Napoli nel posticipo di domenica 19 maggio alle 20.30. Il Chievo giocherà invece il lunch match delle 12.30 in casa contro la Sampdoria. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Inter-Chievo 2-0:

A vincere sono stati i nerazzurri per 2-0, segnando un gol per tempo con Politano prima e Perisic poi.

Inter-Chievo è stato il match che ha chiuso la 36ª giornata di Serie A in questo Monday Night. I nerazzurri sono arrivati alla gara dopo il pareggio a reti bianche contro l'Udinese nel turno scorso, 0-0 alla Dacia Arena in Friuli. Il Chievo, invece, già retrocesso in Serie B per la prossima stagione, ha perso 4-0 al Bentegodi contro la SPAL.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK