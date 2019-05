Una fonte parla di una trattativa riservata tra un fondo privato e il club giallorosso. Ma l’ultima parola spetterebbe sempre al proprietario del QSI, Al Khelaifi.

di Francesco Maria Bizzarri - 14/05/2019 11:18 | aggiornato 14/05/2019 13:23

Eppure qualcosa sotto c’è. Il Qatar è interessato alla Roma. Le indiscrezioni continuano nonostante le smentite da parte della società che non pare intenzionata a cedere le quote del club. Ma gli indizi ormai sono molti.

Una fonte dell’emirato, all’agenzia AdnKronos, avrebbe ammesso l’inizio di una vera e propria trattativa non con il Qatar Sports Investement ma con un ente privato. Un’operazione che comunque avrebbe bisogno del sì definitivo da parte del presidente del fondo (e del PSG), Nasser Al-Khelaifi.

Da Trigoria fioccano smentite. James Pallotta non ha messo in vendita la Roma. Anche se la questione stadio (per ora tutto fermo) è nella testa del patron come progetto indispensabile per far crescere il club anche nei prossimi anni.

Roma, il presidente James Pallotta: fin qui ha smentito qualsiasi voce

Roma, ci sono gli emiri? Altre voci che portano al Qatar

Senza lo stadio James Pallotta minacciava di voler lasciare la Roma. Oggi il progetto non è ancora partito, quindi che ne sarà della sua presidenza? Voci che fanno leva sulle parole rivelate da una fonte qualificata dell’emirato, che parla di nuovo del forte interesse del Qatar per la società giallorossa.

Ci sono state trattative, non attraverso canali ufficiali, ma privati. A che punto siano, non si sa.

La Qatar Sports Investement, il fondo dell’emirato per gli investimenti sportivi, farebbe solo da sfondo ad una clamorosa operazione. Perché i contatti sarebbero avvenuti con un ente privato. E a Nasser Al-Khelaifi, patron del QSI e del PSG, spetterebbe comunque l’ultima parola.

Lui vuole avere l’ultima parola, tentenna. Trattative ci sono state, ma non si sa bene dove siano arrivate.

Roma, Al Khelaifi interessato al club: dalla Capitale piovono smentite

Da Roma, ancora una volta, piovono smentite. E pensare che la trattativa tra Qatar e club capitolino è stata anche oggetto di una battuta nell’incontro dello scorso 3 aprile tra il Presidente del Consiglio Antonio Conte e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. In quell’occasione, a Doha, il Premier disse: “Ho sentito che state per comprare la Roma”. Una frase che ha ricevuto come risposta solo un largo sorriso.