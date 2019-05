Daniele De Rossi dice addio alla Roma. Sì, dopo 18 stagioni il centrocampista giallorosso s'appresta a togliersi la maglia giallorossa. Ma non appenderà gli scarpini al chiodo, farà ancora un'esperienza all'estero prima di lasciare il calcio giocato.

Intanto nel giorno dell'annuncio torna d'attualità un'intervista rilasciata due anni fa dal classe 1983 a Daneiel Adani, andata in onda su Sky Sport. Una chiacchierata un cui il capitano romanista parlà del rapporto con la sua squadra del cuore, di futuro e molto altro.

Io ho vissuto un amore grande - le parole di De Rossi - un amore che porterò con me durante tutta la vita. Quando avrò 50 o 60 anni e sarò su un divano, sarò felice per un gol della Roma ma non come se facessi gol io. Quando gioco o sono in panchina, sono contento se segna la Roma ma perché è un qualcosa di cui faccio parte. Adesso oltre ad essere la mia squadra del cuore, è la mia squadra, sono io artefice delle vittorie e purtroppo anche delle sconfitte. Sono protagonista nel bene e nel male e quando le cose vanno bene ho una felicità addosso che è incredibile, ma sono già felice di aver il privilegio di vestire questa maglia