Dopo il terzo posto ottenuto nel 2017, gli azzurrini cercheranno di ripetersi e magari migliorarsi in Polonia dal prossimo 23 maggio: in lista Luca Pellegrini e Pinamonti, già protagonisti in Serie A nel corso di questa stagione.

0 condivisioni

di Simone Cola - 14/05/2019 13:43 | aggiornato 14/05/2019 13:48

Il commissario tecnico dell'Italia Under 20 Paolo Nicolato ha diramato la lista dei 21 convocati che dal prossimo 23 maggio prenderanno parte in Polonia ai Mondiali di categoria con l'obiettivo di ripetere e magari migliorare lo storico terzo posto ottenuto nel 2017 in Corea del Sud con Paolo Berrettini in panchina. A poco più di una settimana dall'esordio, che li vedrà scendere in campo allo Stadion GOSiR di Gdynia, il ct ha reso noti i nomi dei ragazzi chiamati a tenere alti i colori azzurri nella più importante manifestazione al mondo per i calciatori nati dopo il 1° gennaio 1999.

Nella rosa selezionata da Nicolato spiccano due nomi che in questa stagione sono stati capaci di distinguersi anche in Serie A: si tratta del terzino sinistro Luca Pellegrini, da gennaio in prestito al Cagliari ma di proprietà della Roma e capace di collezionare complessivamente 15 presenze in massima serie, e di Andrea Pinamont, attaccante scuola-Inter che con il Frosinone si è ritagliato uno spazio importante mettendo insieme ben 27 presenze e andando a segno in 5 occasioni. I due saranno gli elementi di maggior esperienza in una squadra che per fare bene ai Mondiali Under 20 punterà necessariamente anche su altri validi elementi emersi in Serie B.

Tra questi il difensore centrale del Torino Alessandro Buongiorno, che ha trovato spesso spazio a inizio stagione nel Carpi e capace di agire anche sulla fascia sinistra così come Luca Ranieri, messosi in luce nel Foggia dove è arrivato in prestito dalla Fiorentina. E se a destra in difesa opererà quasi sicuramente Raoul Bellanova, talento classe 2000 che il Milan ha già ceduto al Bordeaux, davanti ai portieri Carnesecchi, Plizzari e Loria potrebbe distinguersi anche Davide Bettella, centrale cresciuto nell'Inter e poi passato all'Atalanta che a sua volta lo ha prestato al Pescara. Curiosità intorno a Domenico Alberico, esterno d'attacco italo-tedesco (è nato a Pforzheim) e punto fermo dell'Hoffenheim Under 19 con cui ha segnato quest'anno 7 gol in 36 presenze.

Nonostante non sia mai sceso in campo da gennaio, l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca è stato chiamato dal ct Paolo Nicolato per i Mondiali Under 20.

Mondiali Under 20, la lista dei convocati dal ct Paolo Nicolato

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Leonardo Loria (Juventus)

Alessandro Plizzari (Milan)

Difensori

Raoul Bellanova (Milan)

Davide Bettella (Pescara)

Alessandro Buongiorno (Carpi)

Antonio Candela (Genoa)

Enrico Del Prato (Atalanta)

Matteo Gabbia (Lucchese)

Luca Pellegrini (Cagliari)

Luca Ranieri (Foggia)

Alessandro Tripaldelli (Crotone)

Centrocampisti

Domenico Alberico (Hoffenheim)

Andrea Colpani (Atalanta)

Salvatore Esposito (Ravenna)

Davide Frattesi (Ascoli)

Attaccanti

Christian Capone (Pescara)

Gabriele Gori (Livorno)

Marco Olivieri (Juventus)

Andrea Pinamonti (Frosinone)

Gianluca Scamacca (Sassuolo)

Inserita nel Gruppo B insieme a Messico, Giappone e Ecuador, l'Italia dovrebbe facilmente centrare l'accesso agli ottavi di finale: si qualificheranno infatti alla fase a eliminazione diretta le prime due di ognuno dei 6 gironi più le quattro migliori terze, 16 squadre tra cui sicuramente non ci sarà l'Inghilterra, vincitrice dei Mondiali Under 20 nel 2017 ma eliminata con un secco 3-0 dalla Norvegia nello spareggio andato in scena agli Europei Under 19 dello scorso anno. Nicolato punterà sulla voglia di affermarsi di un gruppo dall'esperienza ad alto livello piuttosto limitata e magari sui gol di Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo rientrato a gennaio dopo sei mesi decisamente negativi trascorsi in prestito al PEC Zwolle in Olanda e mai utilizzato dal tecnico De Zerbi.