Inglesi di nuovo nel mirino della UEFA a causa delle ripetute irregolarità sul bilancio del 2014. Ora il club rischia l'esclusione dall'Europa che conta.

di Andrea Bracco - 14/05/2019 10:38

Sono passati solo due giorni da quando il Manchester City ha avuto modo di festeggiare il suo secondo titolo consecutivo e già cominciano a sentirsi le prime crepe. Il club inglese è finito in mezzo all'ennesimo scandalo legato al fairplay finanziario, che potrebbe costare ai Citizens l'esclusione da un'edizione di Champions League. A denunciarlo è il New York Times, noto quotidiano americano con sede nella Grande Mela: secondo la testata statunitense, la società britannica sarebbe incappata in numerose violazioni durante il 2014, anno dal quale sarebbero state commesse queste irregolarità denunciate dal Times.

Errori, questi, che potrebbero costare molto cari in previsione futura perché, secondo quanto riportato dai media, la UEFA si sarebbe riunita proprio in questi giorni per decidere il da farsi, con la decisione definitiva che potrebbe essere comunicata già nei prossimi giorni. Per il Manchester City questa sarebbe una brutta botta: la società negli anni ha cercato di attuare un processo di crescita costante per arrivare definitivamente a sedersi al tavolo con le grandi d'Europa, ma per vari motivi l'obiettivo non è stato ancora conquistato del tutto.

Così, a pochi giorni dall'appassionante battaglia sportiva contro il Liverpool, il presidente Mansour deve prepararsi a combattere un'altra guerra, perché rimanere fuori dalla più importante competizione internazionale per club rappresenterebbe un danno inenarrabile soprattutto dal punto di vista economico. Sugli inglesi ormai da tempo si sono accese le spie dell'organo di controllo della UEFA, che starebbe tenendo d'occhio stabilmente i conti di City e PSG, due realtà che per vari motivi si sono ritrovate al centro di situazioni poco cristalline all'interno delle quali potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale lo stesso organismo europeo.

Lo sceicco Mansour, patron del Manchester City: la società inglese rischia l'esclusione dalle coppe europee per una stagione a causa di ripetute violazioni sui bilanci risalenti al 2014

E ora che succede? Sicuramente la UEFA prenderà una decisione in tempi brevi in modo da mettere subito in chiaro il destino del Manchester City. L'impressione è che l'esclusione dalla prossima Champions League sia oggi un'ipotesi molto forte, in modo da mandare un segnale a tutte le altre potenze europee. Già a dicembre il Guardian aveva ipotizzato un blocco del mercato per il City a causa di alcune situazioni legate ai bilanci che non avevano convinto gli ispettori della UEFA.

Clamoroso, il New York Times annuncia che il Manchester #City potrebbe essere escluso per una stagione di Champions per non aver rispettato il fair-play finanziario ! https://t.co/X2L2LYhWu2 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 13, 2019

Dopo l'incontro di aprile la cosa è degenerata e adesso sulla sponda blu di Manchester cominciano a tremare. Quelli che vengono contestati alla società sono artifizi economici volti a risanare i bilanci grazie a sponsorizzazioni gonfiate, immesse nelle casse del club da aziende terze che però farebbero capo allo stesso sceicco Mansour. A denunciarlo ci aveva pensato già Der Spiegel durante lo scorso autunno, ma la cosa lì per lì non aveva avuto un seguito.

Ora però le cosa sarebbero profondamente cambiate, anche se il Manchester City ha ovviamente negato qualsiasi condotta illecita a riguardo. Non è chiaro se l'eventuale squalifica varrebbe per la prossima stagione o diventerebbe effettiva solo per l'edizione 2020/21, ma l'impressione è che alla lunga - proprio per combattere la grande piaga delle autosponsorizzazioni - sempre più provvedimenti del genere potrebbero partire dal quartiere generale di Nyon. E, dopo il City, anche il PSG non può più permettersi di dormire sonni tranquilli.