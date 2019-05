La palla sarebbe quindi già passata nelle mani di Allegri, che godrebbe pienamente della fiducia della società. Non resta che aspettare le prossime ore per capire se queste parole di Agnelli siano vere e la decisione spetti davvero solo al tecnico.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK