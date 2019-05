Il tecnico pugliese si prepara a sbarcare in nerazzurro accompagnato da uno staff di primissimo valore: Lele Oriali, infatti, è pronto a lasciare la Nazionale.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 14/05/2019 13:38 | aggiornato 14/05/2019 13:43

Antonio Conte è davvero, davvero vicino all'Inter. Il tecnico pugliese, reduce da un anno di stop dopo la fine della sua esperienza col Chelsea, è pronto a rimettersi in gioco in nerazzurro. L'ex ct della Nazionale prenderà dunque, con probabilità altissime, il posto di un Luciano Spalletti che, al momento, ha condotto il club di Suning al terzo posto attuale in campionato. Una scelta dettata dalla volontà di una società alla ricerca di un ulteriore salto di qualità, e che ha già portato all'arrivo a zero di uno dei migliori centrali al mondo quale è Diego Godin.

Conte che, come riferito da Il Corriere dello Sport, verrà annunciato al termine del campionato, con annessa firma. Ingaggio faraonico per l'ex guida tecnica di Bari, Siena e Juventus, che percepirà qualcosa come 8-9 milioni - superando dunque anche Max Allegri - di base fissa a cui si andranno ad aggiungere dei bonus legati alla qualificazione in Champions League e alle eventuali vittorie di trofei. Il nuovo staff tecnico dell'Inter vanterà Gianluca Conte - fratello del mister -, Costantino Coratti, Tiberio Ancora e Julio Tous. Si proverà, inoltre, a strappare lo storico preparatore atletico Paolo Bertelli al Chelsea, dove tuttora lavora sotto la gestione Maurizio Sarri. Ma non è tutto: anche Lele Oriali, infatti, pare essere sulla via del ritorno a Milano.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Conte avrebbe chiesto a Beppe Marotta il via libera per il ritorno di Lele Oriali, per anni dirigente dell'Inter e oggi membro fondamentale dello staff della Nazionale. Il tecnico, d'altronde, ritiene il campione del Mondo 1982 il perfetto collante tra squadra e società, ragion per cui è altamente probabile che Oriali lasci lo staff dell'Italia dopo le due sfide che si terranno a giugno per fare ritorno a Milano. A tutti questi nomi, infine, si potrebbe anche aggiungere quello di uno storico assistente di Antonio Conte, Cristian Stellini.

Inter: Antonio Conte, in foto, è sempre più vicino alla panchina nerazzurra.

Inter, Conte porta con sé Stellini?

Non solo Oriali, però, tra i pensieri di Conte, che potrebbe tornare a lavorare con Cristian Stellini a quasi sette anni dalla loro separazione. L'ex difensore del Bari, infatti, entrò a far parte dello staff di Conte a seguito del suo addio al calcio, al termine della stagione 2008/2009 culminata proprio con la promozione dei Galletti in Serie A con il mister leccese in panchina. Un idillio che durò fino alla stagione 2011/2012, quando Stellini si dimise dal ruolo di collaboratore tecnico della Juventus a seguito del coinvolgimento nello scandalo del calcioscommesse. Seguì un biennio da allenatore al Genoa Primavera, prima del passaggio al professionismo con la sfortunata avventura alla guida dell'Alessandria. Ora, stando a quanto riferito da Alfredopedulla.com, i due avrebbero chiarito le ostilità e potrebbero tornare a lavorare assieme. Contatti positivi, con Conte e Stellini che si ricongiungerebbero all'Inter dopo quasi sette anni dall'ultima collaborazione.