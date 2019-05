La retrocessione non ha fermato i tifosi dei Terriers, che nell'ultima trasferta di Premier League sul campo del Southampton sono stati premiati con una maglia regalo.

di Luca Guerra - 14/05/2019 08:36 | aggiornato 14/05/2019 13:41

Appena 16 punti in 38 partite di campionato, retrocessione matematica già a fine marzo e la costante presenza in coda alla classifica. Per l'Huddersfield la seconda stagione nella storia vissuta in Premier League è coincisa con un'annata da incubo. I Terriers ripartiranno dalla Championship, ma nel corso dell'anno sono stati sempre sostenuti dai loro fedeli tifosi. Così, per l'ultima partita nel massimo torneo inglese, il club ha pensato a un regalo speciale per chi è stato sempre al fianco della formazione allenata da Jan Siewert.

In occasione del saluto alla Premier League, coincidente con la partita giocata sul campo del Southampton, l'Huddersfield ha così deciso di premiare i propri tifosi. Per tutti i presenti al St. Mary’s Stadium il club aveva annunciato un regalo speciale: una maglia da trasferta. Un piccolo gesto, ma sufficiente per farsi apprezzare dai loro sostenitori che non hanno mai smesso di far sentire il proprio calore a Karlan Grant e soci.

Promessa che l'Huddersfield ha mantenuto. Al loro arrivo nell'impianto che ospita le partite interne del Southampton, i tifosi del club del West Yorkshire hanno trovato la gradita sorpresa su tutte le poltroncine del settore ospiti: una maglia da trasferta per ogni posto a sedere, in segno di riconoscenza verso chi non ha perso una sfida del club biancoblu in un'annata complicata.

Due tifosi dell'Huddersfield mostrano la maglia ricevuta in omaggio al St. Mary’s Stadium di Southampton

Una giornata a suo modo speciale, che sul campo i calciatori dell'Huddersfield hanno onorato portando a casa un punto. La rete di Alex Pitchard al 55' ha risposto al provvisorio vantaggio dei Saints, firmato da Nathan Redmond al 41' del primo tempo. Un 1-1 che ha soddisfatto i tifosi sugli spalti e permesso anche ai sostenitori arrivati al St. Mary’s Stadium di salutare la Premier League con un pizzico di amarezza in meno. I Terriers, fondati nel 1908, hanno atteso 109 ani prima di giocare nella prima serie del calcio inglese. Ora si congedano dal campionato, con l'auspicio di tornarci quanto prima. Con la forza di quel muro di tifosi a sostenerli, la missione sarà più semplice.