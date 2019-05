Le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 36esima giornata e al "caso Kean" durante Cagliari-Juve,

14/05/2019

Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo Mastrandrea in merito alla 36esima giornata di Serie A. Nessuna sanzione per la Curva Nord dell'Inter, da cui erano partiti cori contro il Napoli durante la sfida contro il Chievo. Solo un'ammenda di 10mila euro per i nerazzurri per i laser puntati verso il portiere dei clivensi, Semper.

Nel comunicato ufficiale del Giudice sportivo si legge che non verranno applicate sanzioni per i cori contro il Napoli, segnalati dalla Procura federale, dal momento che la relazione non è pervenuta nei termini previsti dall'articolo 35, 2.1., ovvero non è pervenuta entro le ore 14.

Non solo l'Inter, anche il Torino è stato multato di 3500 euro per aver ritardato l'ingresso in campo; la SPAL ne dovrà invece pagare 3mila per un bicchiere lanciato dagli spalti al portiere del Napoli, Meret. Per quanto riguarda i giocatori squalificati, salteranno il prossimo turno per Bourabia, Palomino, Bruno Alves, Luca Rigoni, Radu, Romero e Nicola Rigoni.

Caso Kean: la decisione su Cagliari-Juventus

Nel comunicato si parla anche di Cagliari-Juventus, match dopo il quale il Giudice sportivo aveva disposto nuove indagini sui cori e i buu razzisti rivolti da alcuni tifosi sardi a Moise Kean e Blaise Matuidi. Si è tuttavia deciso di non sanzionare la società cagliaritana dal momento che "è emerso che i cori in questione, pur certamente censurabili, hanno avuto durante la gara una rilevanza oggettivamente limitata anche in ordine alla effettiva percezione".