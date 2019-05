Una caduta che potrebbe risultare fatale. Tom Dumoulin arriva sul traguardo di Frascati con il ginocchio sinistro insanguinato. Stremato, con una smorfia di dolore scolpita in volto e il morale a terra perché l'orologio indica 4’ di ritardo dalla maglia rosa di Roglic.

Il vincitore del Giro d’Italia del 2017, dopo 4 tappe, potrebbe già alzare bandiera bianca. Il taglio al ginocchio sembra profondo: dopo la doccia e le prime cure nel bus della Sunweb è stato trasportato all’ospedale di Frascati. Nessuna frattura, solo tanto dolore.

Siamo solo all’inizio e il Giro rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi. L’olandese volante per colpa di una caduta rischia di salutare già l’Italia. Nelle prossime ore verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Oltre all’infortunio, pesa anche il ritardo accumulato.

Una tappa noiosa che è esplosa solo nel finale. Frazione numero 4 del Giro d’Italia, si va da Orbetello a Frascati. È il finale che attira i velocisti a tentare l’impresa nonostante una leggera salita che porta sino al traguardo. Il fattaccio però accade quando mancano circa 6km all’arrivo: Tom Dumoulin, uno dei favoriti di questa edizione numero 102, è coinvolto in una caduta. La tappa va a Carapaz, i big arrivano tutti insieme, Tom no: sono quattro i minuti di ritardo accumulati. Il direttore sportivo del Team Sunweb Michiel Elijze ha spiegato:

Ha male al ginocchio, non riusciva a spingere sui pedali. Per il morale è di sicuro una brutta botta. Eravamo qui per vincere il Giro, ma dopo 4 tappe ci ritroviamo a più di 4’ dalla maglia rosa. Non siamo felici. Ora non resta che aspettare. La classifica generale è ormai compromessa, ma continueremo a lottare, giorno per giorno, per vincere tappe.