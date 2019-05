De Rossi lascia la Roma, Nainggolan: "Storia già vista"

Inevitabilmente stanno piovendo reazioni da tutto il mondo, non poteva essere altrimenti. Tra i tanti commenti spicca quello polemico di Radja Nainggolan, ex compagno di squadra di De Rossi. Su Twitter il centrocampista belga ha scritto poche ma significative parole: "DDR, che dire: storia già vista". Un commento, il suo, simile a quello di tanti tifosi giallorossi che in queste ore se la stanno prendendo con la dirigenza, rea a loro dire di non aver proposto il rinnovo al loro capitano.

