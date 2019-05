Il centrocampista lascerà la Capitale dopo 18 anni di gioie e dolori. Fra due settimane il saluto finale, ma la sua carriera proseguirà altrove.

di Andrea Bracco - 14/05/2019 09:12 | aggiornato 14/05/2019 09:33

Daniele De Rossi annuncia ufficialmente l'addio alla Roma. Quella contro il Parma sarà quindi l'ultima partita giocata dall'ormai quasi ex capitano capitolino, che in giallorosso ha speso l'intera carriera professionistica e, secondo le indiscrezioni, potrebbe continuare a lavorarci il giorno in cui deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. Ad annunciare la sua decisione sono stati gli account social della società giallorossa, che pochi minuti fa hanno pubblicato un post nel quale viene ricordato quanto il giocatore abbia dato per questi colori negli ultimi 18 anni.

De Rossi però non lascia: secondo le indiscrezioni, il mediano giallorosso continuerà altrove la sua carriera. Una decisione maturata già tempo fa, in fase di definizione di quello che sarebbe dovuto essere il suo ultimo rinnovo di contratto con la società. La sua meta futura si scoprirà più avanti, ma intanto la Roma ha convocato una conferenza stampa straordinaria nella giornata di oggi per permettere al calciatore di annunciare la propria decisione in diretta.

Daniele De Rossi ha annunciato l'addio alla Roma: l'avventura del centrocampista finisce dopo 18 anni in giallorosso

De Rossi lascia la Roma dopo 18 anni: saluta contro il Parma

Il destino vuole che la sua ultima partita verrà giocata proprio contro il Parma, la squadra che ha battezzato l'ultimo Scudetto vinto dalla Roma. Un titolo che De Rossi non si è goduto in pieno in quanto giovanissimo, ma sicuramente uno dei momenti migliori della storia recente della società capitolina. Il giocatore, che tempo fa paventò l'idea di smettere indossando i colori romanisti, ora ha cambiato idea e andrà a cercare fortuna da un'altra parte visto che il problema alla schiena sembra essere stato risolto.

Quasi 18 anni fa un giovanissimo Daniele De Rossi faceva il suo debutto con l’#ASRoma contro l’Anderlecht. Con il Parma, all’Olimpico, giocherà la sua ultima partita con la nostra maglia. Sarà la fine di un’era. — AS Roma (@OfficialASRoma) May 14, 2019

Per la Roma sarà una grande perdita a livello tecnico e carismatico, con l'eredità di leader che passerà automaticamente ad Alessandro Florenzi. De Rossi ha esordito in Serie A nel 2001 grazie a Fabio Capello, bravo a intuirne le potenzialità sin dal principio. Negli anni ha vissuto il giallorosso momenti belli e altri meno, collezionato quasi 650 presenze e segnato 63 gol, passando per tutte le gestioni tecniche e anche per una societaria. In mezzo a tanto caos però lui c'è sempre stato. Una certezza che adesso verrà a mancare. Un punto di riferimento che i tifosi andranno a perdere. Il futuro di De Rossi è ancora tutto da scrivere.