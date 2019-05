Il presidente del Napoli loda il fuoriclasse di Madeira e punzecchia la società bianconera: "Ha avuto 75 milioni per lo stadio, gli Agnelli hanno influenza".

di Luca Guerra - 14/05/2019 20:12 | aggiornato 15/05/2019 01:17

Aurelio De Laurentiis mette la Juventus nel mirino. Con un colpo al cerchio e uno alla botte. Il presidente del Napoli ha parlato dei rivali per lo scudetto a margine del Forum "Il calcio che vogliamo", ospitato dalla redazione del Corriere dello Sport con alcuni grandi protagonisti della Serie A. Tra i temi sul tavolo, in particolare, la crisi del calcio italiano e le opportunità da cogliere per il suo rilancio. Ripartire dal talento è una delle potenziali risposte sul tavolo. Cristiano Ronaldo, allora, diventa l'esempio plastico da portare a sostegno di questa tesi.

Nell'estate 2018 l'asso portoghese è passato dal Real Madrid alla Juventus, ma qualche settimana prima anche il Napoli aveva avuto la possibilità di acquistare CR7 ("I miei genitori mi hanno sempre insegnato che uno deve fare il passo secondo la propria gamba" le parole di ADL). Il presidente del Napoli ha parlato di un campione che con Leo Messi ha condiviso le vette più alte del calcio mondiale negli ultimi 10 anni, evidenziando la capacità dell'asso portoghese di costituire una certezza tecnica e un brand di scala mondiale.

Nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo in rosa, però, la Juventus ha mancato l'assalto alla Champions League, fermandosi ai quarti di finale contro l'Ajax in una competizione nella quale il numero 7 ha segnato 6 reti, alle quali sommare le 21 in Serie A decisive per la conquista dell'ottavo scudetto di fila per i bianconeri. Per Aurelio De Laurentiis l'importanza dell'ex stella del Real Madrid va però addirittura oltre il campo:

Cristiano Ronaldo è forte perché ha sostituito in questo campionato l'allenatore con la sua presenza. Il motivatore vero è Ronaldo, è lui l'uomo spogliatoio. L'allenatore più di quello che ha fatto in questi anni cosa doveva fare? Quando ho visto CR7 giocare con la sua nazionale, era seduto in panchina che gridava più dell'allenatore per farli vincere.

Se quindi Massimiliano Allegri ha beneficiato, secondo il patron del Napoli, dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, lo stesso non si può dire dell'intera Serie A. La Juventus ha vinto il campionato con cinque turni di anticipo e per poche giornate la questione primo posto è rimasta aperta anche ad altre contendenti, tra le quali il Napoli. Il problema?

Giochiamo un calcio noioso e statico, c'è troppa tattica rispetto alla Premier. Qualcosa non funziona, tanto che la Juve vince con largo anticipo sulle avversarie. Come si fa ad accedere ad un mercato quando i media spingono solo sui grandi nomi e non sugli acquisti apparentemente non eclatanti ma utili alla causa? Guardate Sarri. I tifosi ora mi scrivono contro, ma Mi hanno attaccato in tutta la città quando l'ho preso. Nessuno che ha detto che è stata una bella intuizione da parte mia.

Particolare attenzione nel corso del Forum è stata riservata agli stadi, capitolo nel quale il calcio italiano sembra indietro anni luce rispetto alle principali realtà d'Europa. Anche su questo tema Aurelio De Laurentiis ha tirato in ballo la Juventus, tracciando la differenza tra la logica perseguita per lo sviluppo dell'Allianz Stadium e quella in vigore in altre piazze.

La Juventus ha avuto 75 milioni gratuitamente da Sport 5, così il costo dello Stadium è stato molto ammortizzato. La famiglia Agnelli ha un'influenza a Torino che gli ha permesso di avere una scorciatoia con gli interessi delle banche. Il Napoli sta andando avanti pur giocando in uno stadio messo male.

Stadi più moderni, ma anche (e soprattutto) maggiori controlli. Per De Laurentiis buona parte della sfida del futuro passa dalla capacità di assicurare sicurezza in tutti i settori di un impianto, combattendo anche la criminalità. Una visione espressa con termini coloriti.