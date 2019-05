L'allenatore della Lazio presenta così la sfida all'Atalanta: "Loro forti, ma noi vogliamo alzare questa coppa per la nostra gente". Sul futuro: "Ne parlerò col club"

di MarcoValerio Bava - 14/05/2019 19:36 | aggiornato 15/05/2019 06:54

Una coppa per dare un senso diverso a una stagione fin qui non esaltante. La Lazio si gioca la seconda finale di Coppa Italia in tre anni, ricordando quella dolcissima del 26 maggio 2013 quando un gol di Lulic diede ai biancocelesti un successo leggendario contro la Roma. Inzaghi allora era l'allenatore degli allievi nazionali, ancora lontano dall'approdo in prima squadra, ma con quell'obiettivo ben fisso nella sua testa.

Sei anni dopo Simone è diventato uno dei tecnici più amati dalla tifoseria, ha alzato già al cielo una Supercoppa Italiana e ora spera di implementare la bacheca sua e dalla Lazio. Non sarà facile. Però.

Sulla strada di Immobile e compagni ci sarà un'Atalanta che sta vivendo un periodo di forma straordinario, reduce da 13 risultati utili consecutivi e che dieci giorni fa ha battuto la Lazio in campionato con un netto 1-3. Risultato e prestazione che dovranno servire da lezione, per non ripetere gli errori commessi nella gara di Serie A. Errori che sarebbero fatali e che la squadra di Inzaghi non può proprio permettersi se spera di regalare a Lotito il quinto trofeo della sua gestione.

Coppa Italia, Inzaghi: "Lazio, voglio il trofeo"

L'Olimpico è sulla carta campo neutro, sugli spalti saranno presenti oltre 20 mila tifosi dell'Atalanta. Ma ce ne saranno anche 32 mila della Lazio, una spinta che Inzaghi vuole sfruttare. Per battere la squadra più in forma che c'è in Italia del resto tutto. Voglia, determinazione, lucidità e anche l'apporto della gente:

È una partita importantissima e la giochiamo nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori abituati a giocare partite di un certo tipo. Dovremo essere lucidi, consapevoli delle nostre possibilità. Voglio alzare questa coppa nel nostro stadio e con la nostra gente.

L'Atalanta ha già battuto la Lazio nelle due sfide di campionato. Se la partita di Bergamo era stata molto equilibrata e forse ai punti la Lazio avrebbe meritato di più, a Roma invece la Dea ha meritato il successo dimostrandosi più pronta a livello tecnico e fisico. Inzaghi però rilancia:

Contro di loro abbiamo perso due volte, la gara di due settimane fa ci ha insegnato tanto. L'Atalanta sta facendo cose straordinarie e ha un grande allenatore. Io però sono fiducioso perché ho visto i miei ragazzi lavorare nel migliore dei modi. Dovremo essere pronti in ogni frangente di gara, anche dopo i 90'.

Inzaghi mostra sicurezza, fiducia, la Lazio del resto in Coppa Italia fino a questo momento ha sempre dato risposte importanti, giocando grandi partite contro Inter e Milan. L'avvicinamento al match ha rincuorato l'allenatore:

La squadra arriva nel migliore dei modi, a Cagliari abbiamo giocato un'ottima gara su un campo non semplice. Quella di domani sarà una partita secca, voglio vedere la mia squadra unita e compatta, senza cali di tensione. Contro l'Atalanta non possiamo commettere errori individuali.

Inzaghi e il futuro: "Ne parleremo a fine stagione"

La stagione della Lazio non è stata esaltante. L'obiettivo dichiarato dalla società era la Champions, un traguardo sfumato troppo presto, proprio dopo il ko contro i nerazzurri di Gasperini. Anche in Europa League l'eliminazione è arrivata al primo turno eliminatorio e l'ottavo posto in classifica rende irrequieto Lotito. La posizione del tecnico non è più salda come un tempo e lo stesso Inzaghi potrebbe fare le sue valutazioni. Ma non prima del termine della stagione:

Non penso che si debba decidere da un'unica partita. Credo che tutto si deciderà al termine della stagione, parlerò con la società. Non è questo il momento per discutere di questo argomento.

Chi non sta ripetendo la stagione straordinaria dello scorso anno è Ciro Immobile. I 41 gol dell'anno passato sono un ricordo, ma le indicazioni della vigilia danno l'attaccante sicuro di una maglia da titolare. Per tornare grande nella notte più importante:

Vediamo chi giocherà. Ho la fortuna di avere tre attaccanti che stanno facendo molto bene, chi andrà in panchina non deve sentirsi un rincalzo. La differenza la farà l'unità di intenti, da un momento all'altro avrò bisogno di chi starà in panchina.

La Coppa Italia può valere l'Europa League. Obiettivo minimo stagionale della Lazio. Inzaghi è sincero: