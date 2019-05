I Red Devils guardano al campionato francese in cerca di rinforzi: pronti 50 milioni per Nicolas Pépé, si valuta l'arrivo a zero di Rabiot. Già nel mirino di gran parte della stampa, Solskjaer non può più sbagliare.

Con la conclusione della Premier League sembra essersi definitivamente conclusa anche la luna di miele tra la stampa inglese e Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United che chiamato a dicembre per sostituire il fallimentare José Mourinho aveva conquistato tutti restituendo fiducia a un ambiente depresso. Arrivato inizialmente con il solo scopo di traghettare la squadra fino a fine stagione - e ad un calciomercato che avrebbe rivoluzionato la rosa e portato un nuovo manager - grazie ai buoni risultati conseguiti inizialmente il norvegese è stato confermato per 3 anni meno di due mesi fa, ma qualcuno già si pone la domanda: e se i Red Devils avessero commesso un errore?

I risultati inanellati dalla squadra dopo la conferma in panchina del tecnico norvegese, datata 28 marzo, del resto sembrano indicare che c'è qualcosa che non va: 10 gare giocate, 2 vittorie di misura in casa su Watford e West Ham, 2 pareggi e ben 6 sconfitte compresa quella con cui lo United ha concluso la stagione, cadendo in casa contro il già retrocesso Cardiff. Bruciato il bonus di cui godeva con gli addetti ai lavori grazie al suo atteggiamento da "normal one" e al suo passato glorioso, Solskjaer è al centro di voci che già sembrano prevedere per i Red Devils un futuro più che grigio, addirittura da parte destra della classifica in Premier League.

E se la tifoseria è ancora dalla sua parte, il manager sa che un'altra stagione fallimentare non sarà tollerata e che il suo posto di lavoro, nonostante il contratto di 3 anni appena firmato, potrebbe essere presto a rischio. Ecco perché nel calciomercato che verrà Solskjaer sarà chiamato a non sbagliare un colpo né in entrata né in uscita, con l'obiettivo di rinforzare una rosa che presenta numerose lacune e renderla competitiva in un'estate, abbastanza da poter lottare con le migliori in una Premier League dove la concorrenza non manca. Saranno mesi più che impegnativi per il norvegese, che in Ligue 1 avrebbe individuato due possibili nuovi arrivi: Nicolas Pépé e Adrien Rabiot.

Arrivato al Lille nel 2017, Nicolas Pépé ha giocato due stagioni straordinarie in Ligue 1 e adesso sembra pronto per mettersi alla prova in realtà più competitive.

Solskjaer e un calciomercato da non sbagliare: nel mirino Pépé e Rabiot

20 gol e 11 assist nell'ultima Ligue 1, dove ha brillato quasi di luce propria con la maglia del Lille arrivato secondo alle spalle dell'irraggiungibile PSG, Nicolas Pépé ha 23 anni ed è un attaccante esterno destro che ama rientrare sul mancino capace di fare molto male grazie a tecnica, velocità e buona fisicità. Il Manchester United sarebbe pronto a offrire per lui 50 milioni di euro nel tentativo di bruciare la concorrenza rappresentata principalmente dall'immancabile Paris Saint-Germain e poi anche da numerosi altri club di Premier League.

I Red Devils sono fiduciosi sul fatto che nel prossimo calciomercato Pépé possa diventare una delle stelle del futuro di un club che pur non prendendo parte alla prossima Champions League mantiene un fascino indiscutibile e soprattutto un'enorme ambizione: l'intenzione è quella di tornare ai vertici del calcio inglese e europeo, ecco perché la stella del Lille potrebbe essere convinta da un piano a medio termine. Discorso valido anche per Adrien Rabiot, centrocampista del PSG in scadenza di contratto e dotato di un talento indiscutibile.

Fermo dall'11 dicembre 2018, data in cui ha giocato l'ultima gara con il PSG prima di essere messo fuori rosa a causa della sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, Rabiot ha scatenato in questi mesi l'interesse di numerosi club di spessore: a Barcellona, Liverpool e Juventus si è aggiunto adesso il Manchester United, che starebbe valutando concretamente la possibilità di portarlo all'Old Trafford. Centrocampista moderno, duttile e completo, l'ormai ex PSG ha però manifestato qualche limite caratteriale difficile da ignorare e che per adesso non ha portato nessun club a stringere e inoltre chiede uno stipendio davvero importante: 10 milioni di euro a stagione più altrettanti come bonus alla firma.

Il Manchester United comunque continua a valutare la situazione: Rabiot sarebbe un colpo importante, soprattutto nel caso di addio a Paul Pogba, la cui cessione finanzierebbe l'acquisto di Pépé e di altri obiettivi noti da tempo, dal 20enne mediano del West Ham Declan Rice al giovanissimo terzino del Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka fino al sogno proibito rappresentato da Jadon Sancho. Giovani di qualità, scommesse con cui Ole Gunnar Solskjaer si giocherà il proprio futuro all'Old Trafford.