Nonostante la minaccia incombente del Fair Play Finanziario il tecnico del club campione d'Inghilterra chiede ulteriori rinforzi per tentare l'assalto all'Europa: nel mirino Aouar, De Ligt, Jovic e Rodri.

di Simone Cola - 14/05/2019 19:43 | aggiornato 14/05/2019 19:48

Dopo essersi confermato campione d'Inghilterra al termine di uno straordinario duello che lo ha visto lottare spalla a spalla con il Liverpool fino all'ultima giornata di Premier League, il Manchester City si prepara all'ultimo impegno stagionale: sabato 18 maggio, nella come sempre suggestiva cornice di Wembley, il Watford sarà l'ultimo ostacolo tra i Citizens e la loro sesta FA Cup. Quindi sarà già tempo di pensare alle prossime sfide e a un calciomercato dove il club guidato da Pep Guardiola non starà a guardare.

In contraddizione con l'antico adagio "squadra che vince non si cambia", nonostante i 98 punti conquistati in Premier League il Manchester City investirà pesantemente per migliorare ulteriormente una rosa già fortissima come richiesto da Guardiola, che secondo il Daily Mail avrebbe individuato non meno di quattro nomi da portare all'Etihad Stadium nella prossima finestra di calciomercato. L'obiettivo, dopo essersi confermati in patria, è fare bene anche in Europa, e per raggiungerlo la proprietà non baderà a spese e avrebbe addirittura già stabilito un budget pari a circa 250 milioni di sterline.

Il tutto, naturalmente, ignorando gli avvertimenti della UEFA che con il suo Fair Play Finanziario sembrerebbe aver preso di mira i campioni d'Inghilterra e potrebbe addirittura minacciare di escluderli dalle coppe europee. Voci che non spaventano il Manchester City, che per mettere Guardiola nelle condizioni di vincere la Champions League - obiettivo naturale per una squadra che da tempo si sente nell'élite continentale - tenterà di accontentarlo in tutto e per tutto inseguendo i quattro nomi che lo spagnolo avrebbe indicato nella sua personale "lista della spesa": Houssem Aouar, Matthijs de Ligt, Luka Jovic e Rodri.

Luka Jovic, 21 anni e 27 gol in stagione tra Bundesliga e Europa League: piace al Real Madrid, ma il City non demorde.

Talentuoso centrocampista di 20 anni del Lione, che lo valuta circa 40 milioni di euro, Houssem Aouar è considerato uno dei prospetti francesi più interessanti in circolazione e avrebbe impressionato Guardiola nel doppio confronto tra il suo attuale club e il Manchester City in Champions League. 7 gol e 7 assist per lui in Ligue 1, potrebbe arrivare soprattutto in caso di partenza di Gundogan, ma anche se il tedesco dovesse rinnovare pare che il tecnico dei Citizens abbia comunque richiesto dal prossimo calciomercato un giocatore creativo e di qualità nel mezzo del campo.

Ben più difficile sarà arrivare a Matthijs de Ligt: il difensore e capitano dell'Ajax pare aver già scelto la sua prossima destinazione, il Barcellona che già a gennaio ha soffiato l'amico e compagno di squadra Frenkie de Jong proprio al Manchester City, circostanza che fece arrabbiare non poco Guardiola. Per evitare un nuovo mal di pancia al suo tecnico, i Citizens potrebbero alzare notevolmente la posta e provare a convincere il difensore che all'Etihad Stadium nel prossimo futuro si scriverà la storia: l'operazione resta difficilissima, ma certo è che per qualità tecniche e fisiche l'olandese sarebbe un rinforzo notevole per un reparto che saluterà Otamendi, Delph e Mangala.

A centrocampo oltre a Aouar potrebbe arrivare lo spagnolo Rodri, dinamico mediano dell'Atletico Madrid di cui è un punto fermo dalla scorsa estate dopo essere esploso nel Villarreal: nonostante il giocatore sia già diventato un pilastro dei colchoneros e un pupillo di Simeone, grazie al dinamismo e alla capacità di destreggiarsi bene in entrambe le fasi di gioco, il City avrebbe argomenti decisamente convincenti dalla sua per convincere il ragazzo classe 1996 a tentare l'avventura in Premier League e sarebbe pronto a pagare la clausola di rescissione pari a 70 milioni di euro.

Infine per l'attacco l'obiettivo numero uno sembra essere diventato il serbo Luka Jovic, bomber serbo pronto a rientrare al Benfica dopo un prestito biennale all'Eintracht Francoforte che lo ha visto esplodere fragorosamente: appena 21 anni, la bellezza di 27 gol segnati in questa stagione tra Bundesliga e Europa League, l'attaccante certo non resterà in Portogallo e potrebbe ritrovarsi direttamente in un top club, dato che piace molto anche al Real Madrid. Come nel caso di De Ligt anche qui il City studia la situazione, pronto a inserirsi con un'offerta importante se dovesse mostrarsi uno spiraglio.

La lista presentata da Guardiola è naturalmente molto più lunga: Aouar, De Ligt, Jovic e Rodri sono le prime scelte, ma il City è pronto nel caso non riesca a ottenere la firma di tutti e quattro a buttarsi su alternative comunque di spessore come Harry Maguire, Ben Chilwell e Joao Felix. Tutto pur di accontentare il suo manager, che dopo aver conquistato l'Inghilterra ritiene sia il dovere di fare altrettanto con l'Europa, obiettivo per cui i Citizens non si fermeranno davanti a niente.