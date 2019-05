Il laterale portoghese non piace ad Allegri e potrebbe essere sacrificato. Dall'Inghilterra spuntano i Citizens, pronti a fare follie per regalarlo a Guardiola.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 14/05/2019 11:23 | aggiornato 14/05/2019 11:28

Quanto possono cambiare certe situazioni in un solo anno? Tanto, soprattutto quando si parla di calciomercato. Joao Cancelo è stata un po' la pedina protagonista dell'ultima annata della Juventus: il terzino portoghese, arrivato l'estate scorsa dopo essere stato strappato all'Inter, ha passato la stagione a fare la spola tra campo e panchina. Il feeling con Massimiliano Allegri non è mai veramente sbocciato, per questo molto (troppo?) spesso il tecnico bianconero gli ha preferito Mattia De Sciglio.

Alla luce di questa situazione il destino del laterale lusitano potrebbe di nuovo mutare: secondo La Gazzetta dello Sport, il Manchester City sarebbe pronto ad avanzare un'offerta da 60 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. Cifra interessante, che stuzzica non poco la Juventus soprattutto nel caso in cui Allegri dovesse essere riconfermato in panchina, perché a quel punto il portoghese diventerebbe un sacrificio assolutamente assorbibile per dare poi il via a quella che sarà a tutti gli effetti una campagna acquisti con molte novità in entrata.

Eppure meno di un anno fa il suo approdo a Torino era stato accolto con uno scroscio di applausi verso la dirigenza: arrivato più o meno nel periodo dello sbarco di Cristiano Ronaldo in Italia, il suo innesto sembrava poter finalmente rappresentare un upgrade nel ruolo di terzino destro, posizione nella quale aveva già fatto vedere cose molto interessanti ai tempi del Valencia, dove la fascia destra era il suo habitat naturale. In nerazzurro invece Cancelo ha giocato meno, per lo più nella seconda fase di stagione, ma per Spalletti si è rivelato un valore aggiunto a tal punto che la società ha fatto di tutto per poterlo riscattare.

Joao Cancelo potrebbe lasciare la Juventus: il terzino portoghese non ha mai legato con Allegri e piace al Manchester City, che metterebbe sul piatto 60 milioni di euro

Juventus, mercato in uscita: Cancelo verso il Manchester City

I problemi con il fairplay finanziario non hanno però permesso ai nerazzurri di riscattarlo, così Cancelo si è dovuto "accontentare" di cambiare nuovamente città e colori di maglia. Il bianco al posto del blu, grazie alla ferma intenzione di portarlo a Torino da parte di Fabio Paratici, suo grandissimo estimatore ancora a tutt'oggi. In questa stagione il giocatore ha messo insieme 33 presenze e 1 solo gol, corredato da 8 assist, numeri non molto soddisfacenti in senso generale anche se l'impressione data quando è in campo lui rimane quella di una Juventus decisamente più pericolosa.

Con 60 potenziali milioni di euro in entrata però il giocatore potrebbe essere sacrificato: grazie alla cifra maturata in fatto di ammortamenti e al costo del cartellino sul mercato risalente a un anno - quando Cancelo venne pagato 40 milioni di euro - la società bianconera metterebbe a bilancio una plusvalenza di ben 28 milioni. Non male, soprattutto per un giocatore che, di fatto, sembrerebbe non rientrare più nei piani tecnici del club. A Manchester invece troverebbe un contesto decisamente più affine alle sue caratteristiche e un tecnico come Guardiola, che ne valorizzerebbe al meglio i pregi sfruttando le sue capacità offensive.

Quest'ultime non sono mai stata particolarmente apprezzate da Allegri, che spesso ha rimarcato la sua poca inclinazione al sacrificio in fase difensiva. La cessione di Cancelo sarebbe inoltre un grande segnale di riavvicinamento da parte della società con il tecnico livornese, quasi una svolta nella telenovela tra le parti che ormai va avanti da mesi. La partenza del portoghese, oltre a quelle di Dybala e Douglas Costa, porterà in dote un discreto tesoretto da unire alle già molte risorse destinate al mercato estivo, una finestra nella quale la Juventus dovrà mettere le mani su almeno 6 rinforzi di livello assoluto.