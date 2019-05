La fumata bianca ci sarebbe stata lo scorso 12 aprile in quel di Montecarlo, dopo un incontro tra il Barcellona e Mino Raiola, agente di de Ligt. A rappresentare i catalani c'erano Pep Segura, Eric Abidal, Oriol Grau e Ramon Planas. Secondo Goal, l'Ajax incasserà circa 70-75 milioni di euro , una cifra simile a quella pagata dal Barça per de Jong.

Come riportato da Radio Catalunya, a giorni il club blaugrana annuncerà il classe 1999. Precisamente al termine dell'Eredivisie prevista per mercoledì 15 maggio, quando i Lancieri festeggeranno la conquista del titolo e saluteranno il loro capitano.

Non solo Frenkie de Jong. Il Barcellona è pronto ad acquistare un altro gioiello dell'Ajax dopo aver ufficializzato a gennaio l'ingaggio del centrocampista classe 1997 per 75 milioni di euro più 11 di bonus. È a un passo infatti anche il trasferimento di Matthijs de Ligt , il centrale di difesa più desiderato d'Europa.

