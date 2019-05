Il tecnico della Juventus ha parlato a Torino alla presentazione del suo libro: "Lui vuole sempre vincere: è maniacale, micidiale e mentalmente nessuno è come lui".

di Alberto Casella - 14/05/2019 10:29 | aggiornato 14/05/2019 10:34

Sono giorni frenetici e cruciali per il futuro suo e della Juventus - il colloquio decisivo con Agnelli è previsto per mercoledì - ma Massimiliano Allegri non ha voluto mancare all'incontro con il pubblico al Salone del Libro di Torino per la presentazione del suo volume intitolato "È molto semplice", scritto per Sperling & Kupfer.

L'intenzione di proseguire col tecnico toscano la Juventus l'aveva annunciata per bocca dello stesso presidente la sera dell'eliminazione dalla Champions League per mano dei ragazzacci dell'Ajax e lo stesso allenatore lo aveva confermato pochi giorni dopo. Nonostante, però, piovessero certezze da ogni parte, gli spifferi raccontavano cose diverse.

Da un ritorno di fiamma per Antonio Conte all'innamoramento per Mauricio Pochettino, dai contatti con Deschamps a quelli con Simone Inzaghi, intanto la squadra sbandava in modo inconsueto - solo 1 vittoria nelle ultime 7 partite, a fronte di 3 sconfitte - e il tutto complicato, altro che "molto semplice", un paio di giorni fa dalle parole di Nedved: "Allegri? Chi vivrà vedrà".

Allegri: "Cristiano Ronaldo è più forte degli altri"

Ma lui al Salone non ha voluto mancare, magari anche per mandare qualche messaggio - Paratici era seduto fra il pubblico - e chi vuol capire capisca. A partire dal titolo che, confessa Max, gli è stato suggerito da Ambra:

È stata lei a farmi notare che uso molto la parola semplice. Semplificare è importante ed è utile per trovare una soluzione. Forse può sembrare un po' cinico, ma quando hai delle responsabilità, oltre ad avere grande passione, e io ne ho, devi anche riuscire a mantenere un certo distacco: se non rimani lucido è finita.

Massimiliano Allegri: La partita in cui abbiamo giocato meglio quest'anno è stata contro il Manchester Utd, ma nessuno la ricorda perché alla fine in 5 minuti l'abbiamo persa.#SalTo19 @Sperling_Kupfer @juventusfc pic.twitter.com/0ebH9Olkg5 — Salone Libro Torino (@SalonedelLibro) May 13, 2019

Molto semplice, dunque: a certi livelli occorre darsi delle regole, quelle, appunto, che spiega nel libro, sulla cui copertina appare in posa da James Bond in un elegante smoking blu. L'importanza della sconfitta, per esempio, è un'altra cosa da imparare e da accettare:

Vincere sempre non è possibile, ma a volte fare un passo indietro ti aiuta a farne due avanti. La sconfitta è dura, ma comunque ti aiuta a rialzarti per afferrare un'altra occasione: per questo a volte bisogna cambiare.

Allegri: "Mentalmente Cristiano Ronaldo è il più forte"

E qui il racconto del libro scivola sempre più fra l'Allegri-pensiero e i messaggi in codice. E non solo per la Juventus - "Niente tattica e tecnica nel libro: in Italia tanti ne sanno più di me" - anche se in fondo non poteva mancare un accenno a Cristiano Ronaldo, il giocatore che in estate aveva messo a rumore il calciomercato internazionale:

Cristiano Ronaldo, a livello mentale, è più forte degli altri. Ogni giorno trova obiettivi personali dentro di sé: è maniacale, micidiale e sa accendere e spegnere l'interruttore al momento giusto: ha un "risparmio energetico" straordinario che gli permette di tenere una performance di alto livello per tutto l'anno.