Con l'addio alla Roma di Daniele De Rossi e il ritiro dal calcio di Andrea Barzagli, nessuno dei 23 eroi di Berlino sarà in campo nella prossima Serie A.

di Luca Guerra - 14/05/2019 19:43 | aggiornato 14/05/2019 19:48

L'addio di Daniele De Rossi alla Roma e alla Serie A segna la fine di un'epoca. E non solo per le 615 presenze e 63 reti nei suoi 18 anni in maglia giallorossa, numeri che lo portano al secondo posto nella classifica all time dei calciatori con più partite nella storia del club alle spalle di Francesco Totti. La fine dell'esperienza di DDR nel campionato italiano, infatti, renderà l'estate 2019 unica nel suo genere.

La prossima Serie A sarà infatti la prima senza nemmeno uno dei campioni del mondo dell'Italia 2006 in campo. Effetti dei saluti tra De Rossi e la Roma, voluti dal club e accettati con il cuore in trambusto da un simbolo per i colori giallorossi, e di quelli di Andrea Barzagli alla Juventus. Il difensore centrale classe 1981, che domenica sera sarà celebrato allo Stadium dai suoi tifosi, domenica sera dirà addio ai colori bianconeri dopo otto anni e mezzo in rosa e otto scudetti vinti.

In quella magica notte del 9 luglio 2006, quando la Nazionale azzurra faceva ubriacare di gioia gli italiani sollevando al cielo di Berlino la Coppa del Mondo, De Rossi doveva ancora compiere 23 anni. Quel Mondiale l'aveva vissuto a metà: colpa di una gomitata allo statunitense McBride che l'aveva costretto a quattro turni di stop per squalifica. Salvo rientrare in finale e andare a segno dal dischetto nella batteria dei rigori. Glaciale. Daniele e si laureava campione del mondo da "Capitan Futuro" della Roma. Tra due settimane saluterà l'Olimpico. Destinazione? Forse la MLS. Segno che gli Stati Uniti, evidentemente sono nel cuore di De Rossi. Di quell'Italia nessuno più calcherà i campi di A. E a far compagnia al (quasi ex) numero 16 della Roma ci sono Gigi Buffon, che attende di capire se proseguire con il PSG o vivere un'altra esperienza calcistica lontano dall'Italia, e Cristian Zaccardo, difensore del Tre Fiori, società sammarinese che ha scelto per proseguire la sua carriera. Gli altri 20 compagni di avventura, invece, hanno appeso le scarpe al chiodo.

Serie A, De Rossi saluta la Roma a 16 anni e mezzo dal suo debutto in Como-Roma 2-0

Serie A, addio ai campioni del mondo 2006: cosa fanno oggi

Con i saluti di Barzagli e De Rossi alla Serie A, quindi, si chiude simbolicamente l'adolescenza di tanti tifosi affezionati a quei campioni del mondo 2006 come se fossero una piccola, grande famiglia. Il primo a mollare era stato Angelo Peruzzi. L'attuale club manager della Lazio, terzo portiere di quell'Italia, si è fermato nel 2007. Ha invece dovuto affrontare guai con la giustizia nel processo di 'ndrangheta "Aemilia" Vincenzo Iaquinta, condannato il 31 ottobre 2018 in primo grado a due anni di carcere. In tanti hanno seguito le orme di Marcello Lippi, dando il via a una carriera da allenatore. Quella con il ruolo più rilevante la conduce Fabio Cannavaro, oggi sulla panchina del Guangzhou Evergrande ma anche Ct ad interim della nazionale cinese.

Mondiali 2006, l'Italia di Marcello Lippi in festa dopo la finale vinta contro la Francia

A Pippo Inzaghi e Fabio Grosso, esonerati a stagione in corso da Bologna e Verona, è andata meno bene che a Sandro Nesta, che giocherà i playoff a Perugia, e Rino Gattuso, in corsa per un piazzamento europeo con il Milan. Massimo Oddo si è dimesso dal Crotone a fine dicembre, Simone Barone allena la formazione Berretti del Sassuolo, mentre Alberto Gilardino oggi guida il Rezzato in Serie D, stesso campionato della Lupa Roma di Marco Amelia. Luca Toni ha conseguito il patentino da allenatore e attende una chance. Per De Rossi, che nel futuro si vede alla guida della Roma in panchina, sognare è lecito.

Alessandro Del Piero e Francesco Totti si danno il cambio nei Mondiali 2006

Un'altra idea per il futuro a De Rossi arriva dal suo ex capitano, Francesco Totti, che oggi è il Direttore Generale della Roma. Fantasia al potere. Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo sono opinionisti di Sky Sport, Mauro Camoranesi ricopre lo stesso ruolo per Dazn, mentre dopo aver allenato in India si è cimentato come talent anche Marco Materazzi. Carriera "diplomatica" invece per Simone Perrotta, oggi vice-presidente del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Tante versioni, un unico ricordo. Quella Coppa del Mondo sollevata al cielo in una calda notte tedesca del 2006. Che dalla prossima stagione non avrà più testimoni con gli scarpini ai piedi sui campi di Serie A.