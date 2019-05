Nel corso della tournée europea della World Wrestling Entertainment, le due stelle hanno approfittato per fare visita alla palestra di coach Kavanagh.

A pochi giorni dal PPV Money in the Bank che vi racconteremo qui su FOXSports.it nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio, la WWE si sta esibendo in giro per l'Europa in uno dei consueti tour programmati da tempo.

In questa occasione non farà tappa in Italia, per questo bisognerà aspettare fino al 3 e 4 novembre, quando le stelle di SmackDown saranno di scena rispettivamente al Mandela Forum di Firenze e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Tra i paesi toccati dalla tournée in questo viaggio c'è però l'Irlanda, dove la doppia campionessa femminile Becky Lynch è stata ovviamente accolta come una regina.

Becky2Champ come noto è infatti irlandese e il pubblico le ha tributato un'accoglienza molto calorosa al momento del suo ingresso sul ring. Il passaggio nella sua Irlanda, però, è stato anche un'occasione da non perdere per prendere di nuovo confidenza con tipi di allenamento alternativi.

WWE, allenamento stile Conor McGregor per Becky Lynch e Daniel Bryan

Come testimoniato dalle foto e dai video pubblicati dalla WWE sui propri social media, infatti, Becky Lynch e l'ex WWE Champion Daniel Bryan sono stati ospiti della palestra Straight Blast Gym di coach John Kavanagh, cioè quella della stella delle MMA e di UFC, Conor McGregor.

Questa in ogni caso non è la prima volta che Becky visita la Straight Blast Gym, dato che lo aveva già fatto alla fine dell'anno scorso. In questa circostanza ha portato con sé pure l'American Dragon, che non ha mai nascosto la sua passione per le arti marziali miste, da cui ha preso ispirazione anche per l'ormai suo ex tormentone "Yes, Yes".

Fu lo stesso Daniel Bryan a raccontare di aver preso come esempio il combattente delle MMA Diego Sanchez nel momento in cui decise di adottare tale usanza e portarla nel wrestling. Allenarsi in una palestra così famosa e significativa per il mondo delle arti marziali miste, è stata per Becky e Daniel una grande occasione per accrescere il loro bagaglio tecnico. E alla fine, dopo aver sudato agli ordini dei coach di Conor McGregor, le due stelle WWE si sono poi concesse a foto e autografi di rito.