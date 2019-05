Wrestling, muore il wrestler 51enne Silver King

L'atleta stava combattendo in un Live Show contro Juventud Guerrera, poi la tragedia: è stato colpito da un infarto.

di Marco Ercole - 13/05/2019 12:49 | aggiornato 13/05/2019 12:53

Una tragedia in diretta, che purtroppo riporta la mente ad altre accadute anni fa, anche se a volte in circostanze e modi diversi. Una stella del wrestling indipendente, la leggenda messicana Silver King (nome vero César Cuauhtémoc Gonzáles Barrón), con un passato anche nella WCW (ex federazione concorrente della WWE) e nella NJPW, è deceduta sul ring durante un incontro dal vivo che si stava svolgendo a Londra.

L’atleta aveva 51 anni, stava facendo ciò che amava a Roadhouse, nello show “Lucha Libre World: The Greatest Show of Lucha Libre 2019”. Il suo avversario in quel momento era Juventud Guerrera, altro combattente che gli appassionati ricorderanno per un passato in WWE.

In una fase del match, Silver King ha eseguito quella che purtroppo si è rivelata poi essere l'ultima mossa della sua vita: una flying clothesline, a cui è seguito successivamente un tentativo di schienamento. Juventud Guerrera ne è uscito sul conteggio di 2 e subito dopo ha colpito l'avversario con un colpo alla clavicola. King però non si è più alzato, non si è più mosso. Seguendo la regola dello "show must go on", sul ring l'altro wrestler ha provveduto a schienarlo e fare in modo che dopo il conteggio di tre dell'arbitro, Black Terry, potessero essere controllate le sue condizioni, non rendendosi conto subito della gravità della situazione.

Dalle immagini (che circolano sul web, ma che non mostreremo per rispetto in questo articolo) si può vedere chiaramente come non ci sia stato un colpo sbagliato, né un un comportamento eccessivamente violento da parte dei lottatori di wrestling sul ring.

Al massimo quello che si può notare con il senno di poi è un po' di affaticamento da parte sua ma, come spiegato successivamente, Silver King in quegli attimi è stato colpito da un infarto, che non gli ha lasciato scampo.

Qualche dubbio e perplessità rimane piuttosto per i tempi di intervento da parte di chi di dovere, dal momento che trascorre circa un minuto e mezzo prima che l'arbitro vada a sincerarsi delle sue condizioni e si renda conto della gravità del problema. Chiaramente da quel momento tutto lo show è stato fermato. A prescindere dalle considerazioni sulle dinamiche, però, la tragedia resta. Il 51enne messicano César Cuauhtémoc Gonzáles Barrón ha perso la vita sul ring durante un incontro di wrestling, mentre faceva ciò a cui aveva dedicato la sua intera vita.