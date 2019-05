Decisione del Consiglio direttivo: Venezia e Salernitana non giocheranno lo spareggio salvezza, il Foggia retrocede con Carpi, Padova e Palermo. Invariate le date dei playoff.

di Luca Guerra - 13/05/2019 20:30 | aggiornato 13/05/2019 20:37

Giornata di decisioni clamorose in Serie B. Dopo la sentenza pubblicata dal Tribunale Federale Nazionale, con retrocessione del Palermo all'ultimo posto per l'illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana, il direttivo della Lega B ha deciso che la retrocessione all’ultimo posto del Palermo va ad aggiungersi alle tre già stabilite dal campo al termine della regular season sabato scorso, in ordine crescente Carpi, Padova e Foggia.

Lo rende noto il comunicato ufficiale numero 75 del 13 maggio, nel quale si legge che "la Lega B procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla Giustizia sportiva".

Playout cancellati, quindi. Una decisione che manda nuovamente all'inferno della Serie C il Foggia e di fatto evita alla Salernitana la disputa del doppio spareggio salvezza proprio contro i rossoneri. Come riporta il Corriere della Sera, la proposta sarebbe arrivata proprio dal club campano. Nei fatti, l’avanzamento di tutte le squadre di una posizione in classifica porterà il Perugia in ottava posizione e quindi ai playoff ma non varrà dal 17esimo al 16esimo posto. Confermato invece il calendario riguardante le sfide per la promozione, come spiega la nota ufficiale diramata dai vertici della Serie B.

Il direttivo ha deliberato all’unanimità di procedere con le partite dei playoff con le date già programmate lo scorso 29 aprile.

La Serie B 2018/2019 termina quindi esattamente così come era iniziata, nel caos. Nella scorsa estate, i fallimenti di Avellino, Cesena e Bari avevano portato i vertici del secondo campionato di calcio italiano a "ridurre" a 19 il numero delle partecipanti, ora è invece la lotta retrocessione a incassare un autentico terremoto. C'è però un "ma": venerdì 17 infatti il Collegio di Garanzia del Coni sarà chiamato a pronunciarsi sull’esito del ricorso con cui il Foggia chiede la riduzione della penalizzazione fissata in 6 punti. Se ai pugliesi dovesse essere restituito anche un solo punto, ci sarà l'ennesima svolta nel campionato. A retrocedere, a quel punto, sarebbe infatti la Salernitana. Una storia infinita, nella quale paradossalmente le date dei playoff rappresentano una certezza isolata.

Date e orari playoff